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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد كريم الفازلين والنشا من أقوى الكريمات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة، حيث يعمل على تفتيح البشرة وتوريدها، ويخلصها من آثار التجاعيد المزعجة التي تسبب الإزعاج لكثير من السيدات، كما يعمل الكريم على تفتيح المناطق الداكنة ومنحها ملمس ناعم جدًا، ويقضي على البثور السوداء والتصبغات الجلدية نهائيًا، لأنه يحتوي على مادة الليمون الطبيعية التي تساعد على إزالة الاسمرار الناتج عن آثار الحبوب وحروق الشمس، كما يعمل على توحيد لون البشرة وإعادة اللون الطبيعي إليها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الفازلين والنشا السحري الذي يقضي على تجاعيد السنين ويفتح البشرة عشر دقائق بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل كريم الفازلين والنشا السحري

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

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الفازلين والنشا.. خلطة سحرية لإزالة التجاعيد والدهون الزائدة وتفتيح البشرة عشر درجات وإزالة التعب والأرق من الوجه ومنحه النضارة الكاملة (طريقة التحضير)

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ملعقتين كبيرتين من الفازلين.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والنشا السحري في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء، والنشا، وماء الورد ، وعصير الليمون، ثم نقلبهم مع بعض حتى يذوب النشا تمامًا.

نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقلب باستمرار حتى نحصل على خليط ثقيل القوام.

نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه الفازلين، ونتركه جانبًا حتى يبرد تمامًا.

نقوم بوضع الكريم في علبة ونحتفظ به داخل الثلاجة لحين الاستخدام.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى نتخلص من الأوساخ وتتفتح المسام المغلقة.

نوزع الكريم على الوجه وندلك برفق حتى يتشرب الوجه الكريم تمامًا.

نترك الكريم على الوجه حتى اليوم التالي، ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ وسوف نلاحظ نعومة ونضارة البشرة.

يفضل استخدام الكريم كل يوم على البشرة قبل النوم مباشرةً، ثم نقوم بغسله في الصباح حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد كريم الفازلين والنشا للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد رائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يمنح البشرة النعومة والحيوية ويجعلها كبشرة الأطفال.

يقضي على التجاعيد ويخلص البشرة من الخطوط الرفيعة.

يعمل على تفتيح البشرة وإزالة الدهون الزائدة التي تتراكم داخل المسام الواسعة.

يعمل على تغذية البشرة ويساعد على تدفق الدم إليها.

يزيل التعب والأرق من على الوجه ويعطيه النضارة الكاملة.

يساعد على تفتيح المناطق الداكنة كما يجعلها ناعمة وجميلة.

يخلص البشرة من رائحة العرق الكريهة بفضل احتوائه على مادة الليمون الطبيعية.

يجعل البشرة منتعشة وجميلة لأنه يحتوي على ماء الورد.