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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هناك مجموعة أعشاب تقوي الأعصاب منها جذور الناردين والتي استخدمت هذه النبتة منذ القدم في تقوية الأعصاب والمساهمة في علاج بعض المشكلات التي تصيب الجهاز العصبي، مثل: اضطرابات النوم، والأرق، المليسة، الأشوغندا، الجنكوبيلوبا، البابونج، أقوى خلطة أعشاب لتقوية الأعصاب يعتبر الشاي الأخضر.

العصب هو حزمة داخلية من شعيرات دقيقة مرتبطة عبر المحاور العصبية مسؤولة عن نقل الإشارات بين الجهاز العصبي المركزي والأعضاء المختلفة.

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3 مشروبات تعالج ضعف الأعصاب وتقوي العضلات وتخفف القلق والتوتر والاكتئاب

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تقوم الأعصاب الموردة بنقل الإشارات من الأعضاء المختلفة إلى الجهاز العصبي المركزي، فيما تقوم الأعصاب المصدرة بنقل الإشارات من الجهاز العصبي المركزي إلى العضلات والغدد المختلفة. (وهناك الأعصاب المختلطة وهي التي تنقل السيالة العصبية الحسية من الجسم إلى الدماغ والسيالة العصبية الحركية من الدماغ إلى بقية أعضاء الجسم أي ما يشابه الفعل وردة الفعل).

ومن أعراض ضعف الأعصاب آلام متفرقة في الجسم، ضعف المناعة، تعب وإرهاق، ضعف العضلات أو الهزال، ضعف عام في الحواس، اضطرابات نفسية، مثل: القلق،والاكتئاب، رجفة أو قشعريرة.

ومن الأغذية لتقوي الأعصاب والعضلات التوت بأنواعه المختلفة، الشوكولاته الداكنة، بعض أنواع الحمضيات، مثل: الجريب فروت، والبرتقال،

الأغذية الغنية بالبروبيوتيك، مثل: بعض منتجات الألبان.

فيتامينات لتقوية الأعصاب والعضلات فيتامين ب12،فيتامين ب1 "الثيامين" ،فيتامين ب2 " الرايبوفلافين"،فيتامين ب6 "البيريدوكسين"، فيتامين ب3 "النياسين"، أوميجا 3.

دواء لتقوية الأعصاب يعد الأسيتل-إل-كارنيتين حمض أميني ومضاد للتأكسد، يساعد في تكوين خلايا عصبية صحية، ويساعد في الحد من الألم وتوجد بعض اسماء ادوية مقوية للأعصاب تحتوي عليه، وتعد جرعته النموذجية 500 مليغرام مرتين يومياً.

3 مشروبات تقوي الأعصاب

مشروبات تقوي الأعصاب الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات خاصة، مثل مركب الثيانين (L-theanine)، الذي قد يساعد على تخفيف القلق والتوتر والاكتئاب.

مشروبات تقوي الأعصاب شاي البابونج:

قد يساعد هذا المشروب الدافئ على تحفيز استرخاء الأعصاب وعلاج بعض الأعصاب المصابة.

مشروبات تقوي الأعصاب شاي ورق الغار:

قد يساعد ورق الغار على تحسين التواصل بين الخلايا والنواقل العصبية في مختلف أنحاء الجسم.

ما هي الخضروات التي تقوي الأعصاب؟

إن تناول الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والخضروات الصليبية، مثل: البروكلي، والملفوف، والكرنب والقرنبيط يساعد في التحسين من الذاكرة.

فالبروكلي مثلًا يحتوي الفلافونويدات التي تمتلك خواصًا مضادة للأكسدة تقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي.