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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يستعد العالم الإسلامي لاستقبال عيد الفطر 2022، وقبل إعلان نتيجة رؤية هلال شوال رسمياً، نشرت مراكز فلكية وخبراء توقعاتهم.

في مصر، أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بياناً أعلن فيه أن عيد الفطر وأول شهر شوال فلكياً يبدأ يوم الإثنين 2 مايو/أيار 2022، وأن الأحد 1 مايو/أيار 2022 هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وتكون عُدة شهر رمضان 1443 هجرية هي 30 يوماً.

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الأحد أم الإثنين ؟؟ .. علماء الفلك في السعودية و مصر يعلنون عن موعد عيد الفطر 2022

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موعد رؤية هلال شهر شوال في الدول العربية

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، إن هلال شهر شوال لن يُولد عند غروب شمس يوم الرؤية، مساء السبت، في مدينة القاهرة أو في جميع المدن والعواصم العربية والإسلامية.

وأضاف أن هلال شهر شوال 1443 هجرياً يُولد وفقاً للحسابات الفلكية، في تمام الساعة 10.28 مساء يوم السبت الموافق 29 رمضان بعد حدوث الاقتران.

وفي السعودية، قال الخبير الفلكي السعودي، الدكتور خالد صالح الزعاق، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن شهر رمضان المبارك ستكتمل عدته 30 يومًا، وسيتفق العالم الإسلامي بيوم عيده وسيكون أول أيام عيد الفطر الاثنين الموافق 2 مايو/أيار.

وفي الإمارات، من المتوقع أن تكون غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك 2022 يوم الإثنين الموافق 2 مايو/أيار فلكيًا، حيث يولد الشهر القمري الجديد يوم الأحد 1 مايو/أيار عند الساعة 12:28 بعد منتصف الليل متزامنًا مع كسوف جزئي للشمس تشهده أقصى أمريكا الجنوبية والقطب الجنوبي، حسبما ذكر إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك.

وأشار إبراهيم الجروان، في تصريح له نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، إلى أنه مع مغيب شمس نفس اليوم يكون الهلال بعمر يتجاوز 18:30 ساعة، ويغرب بعد غروب شمس نفس اليوم بقرابة 37 دقيقة، ومن ثم فإن فرصة رصده واردة في كافة الدول العربية والتي نتوقع توافقا تاما بينها على غرة شوال وعيد الفطر.

في الكويت، أعلن مركز العجيري العلمي أن يوم الإثنين الموافق الثاني من شهر مايو/أيار المقبل سيكون فلكيا أول أيام شهر شوال هذا العام وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال المركز في بيان صحفي إن حساباته الفلكية وفق توقيت وموقع دولة الكويت الجغرافي أظهرت أن الهلال يولد يوم السبت الموافق 30 أبريل/نيسان الجاري الساعة 11:29مساء وتغرب الشمس يوم الأحد الموافق الأول من مايو/أيار 6:24 مساء ويغرب القمر في اليوم ذاته الساعة 7:03 مساء.

وأضاف أن القمر يمكث في الأول من مايو 39 دقيقة بعد غروب الشمس وبعد غروب القمر في اليوم ذاته يتحقق شرط دخول الشهر القمري وفق معيار العجيري العام والمعايير العلمية الفلكية الدولية المعتمدة.