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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نفخ الخدود من أكثر الخطوات التي يحب السيدات القيام بها وذلك لأن الخدود المنفوخة تعد من علامات الجمال وهناك العديد من الطرق التي يمكن إتباعها لنفخ الخدود منها جلسات الفيلر والتي يتم القيام بها في صالونات التجميل ولكن على المدي البعيد تسبب تجاعيد في البشرة ويمكن ان تسبب ظهور الحبوب في البشرة, ولذلك من الأفضل استخدام الطرق الطبيعية التي تعمل على نفخ الخدود منها استخدام الخميرة وسنوضح خلال السطور التالية كيفية نفخ الخدود والتخلص من اسمرار البشرة بشكل طبيعي في البيت بعيدًا عن أي مواد كيميائية مضرة.

خطوات استخدام الخميرة لنفخ الخدود وتبيض البشرة بشكل فوري

الخميرة من المكونات التي لها العديد من الفوائد على البشرة أهمها أنه يعمل على نفخ الخدود وتسمين الوجه وجعل شكله مشدود وجميل ويزيل أي اسمرار في البشرة ويساعد في توحيد لونها, كما أنها تزيل أي حبوب في البشرة وتساعد الخميرة في تنشيط الدورة الدموية في البشرة وبالتالي يصبح الوجه نضر ويتم استخدام الخميرة بالطريقة التالية:-

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سر ملكات الجمال.. ضعيها 10 دقائق علي بشرتك تنفخ الخدود والشفايف تزيل التجاعيد والبقع الداكنة في 3 أيام

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نستخدم معلقة من الخميرة مع معلقتين من ماء الورد ونخلطهم جيدًا.

نضيف عليهم معلقتين من زيت الحلبة ونقلب الثلاث مكونات معًا.

نضع الخليط على البشرة ونتركه ربع ساعة حتى يجف تمامًا.

نغسل البشرة من الوصفة ونكرر استخدامها كل يوم وبعد الوصفة يتم ترطيب البشرة بشكل جيد.

خلطة الموز السحرية لنفخ الخدود والتخلص من التجاعيد

خلطة الموز من أفضل الطرق التي يمكن استخدامها لنفخ الخدود حيث أنها تساعد في نفخ الخدود بشكل جيد وتحتوي على عناصر مفيدة للبشرة وتحتوي على فيتامنيات تقلل من تجاعيد وتجعل البشرة نضرة وصحية, كما أنها تزيل أي اسمرار من أشعة الشمس ويمكن استخدام هذه الطريقة بالخطوات التالية:-

نستخدم نصف ثمرة موز ونهرسها جيدًا ونضع معليها معلقة من زيت القرفة.

نضيف عليهم معلقة من النشا ونقلب كل الخليط ونضعه على الخدود ونتركه خمس دقائق.

بعد ذلك نغسل البشرة من هذه الوصفة ونرطبها بزيت الحلبة وذلك عن طريق تدليكه جيدًا على البشرة بشكل يومي.