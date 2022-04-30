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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة حول العالم، وانسداد الشرايين سبب رئيسي للأزمات القلبية، لذلك يعتبر الكشف المبكر عنه أمراً حيوياً. ويمكن إجراء تغييرات في نمط الحياة والعادات الغذائية لعلاج انسداد الشرايين وضمان عدم تكراره، لذلك قم بمراقبة الأعراض التالية والتي يخبرك جسمك من خلالها عن وجود انسداد ولو بسيط: تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: ارخص من الليزر.. تخلصي من الشعر الزائد بالجسم كله باستخدام الخل بطريقة سهله وبدون الم انتبه جيدًا.. إذا ظهرت هذه العلامات في الرقبة أو الساقين فأنت مصاب بأمراض القلب وانسداد الشرايين الأثاث هيرجع كـأنه جديد في العيد.. خلطة جهنمية لعمل ملمع تنظيف الخشب في البيت بـدلاً مـن شرائـه سم قاتل.. الاطباء يحذرون من إستخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة يؤدي إلى الوفاة علامة في اللسان يعتقد اكثر الناس انها عادية لكنها مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الضروري جدا لجسمك .. تعرف عليها الآن قبل فوات الآوان فيتامين " د " يعزز السعادة والصحة العقلية ويحسن صحة العظام والفم والقلب ويقلل مخاطر أمراض السرطان والالتهابات.. إليك مشروب طبيعي يرفد جسمك بهذا الفيتامين الهام مشروب أصفر يعالج التهابات المفاصل ويعزز المناعة ويقلل مضاعفات أمراض القلب * الصلع المتوسط والكامل مؤشر يضاعف احتمال الوفاة بسبب انسداد الشرايين. * تجعّد صوان الأذن خاصة المنطقة السفلى منه أحد الأعراض الصامتة على وجود انسداد في شرايين القلب. * ألم عضلة الساق عند المشي إشارة على وجود انسداد في شرايين الساق خاصة إذا كان الإنسان مدخناً. * ألم الفك والذي يمتد إلى الرقبة من علامات انسداد شرايين القلب خاصة لدى النساء، لكن على الرجال الانتباه له أيضاً. * قد تكون أوجاع أسفل الظهر ذات صلة بانسداد الشرايين وليس تعب عضلات الظهر فقط. * التدخين عامل خطر يرتبط بانسداد الشرايين، والحل هو الإقلاع عن التبغ.

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