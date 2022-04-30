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صنعاء - ميسرا اسماعيل - خلطة سحرية لصنع ملمع تنظيف الخشب في المنزل، تعد مشكلة بهتان أثاث المنزل وخاصة الخشب مشكة عامة تواجه الكثيرين من ربات البيوت، حيث يعد المظهر اللامع المتميز والمشع بالنظافة جذاب ويعطي المكان بريق، ومع اقتراب أيام العيد البعض يهتم بنظافة المنزل أكثر من الأوقات الآخرة، كنوع من طقوس العيد، لذلك سوف نتعرف على طريقة بسيطة ومضمونة لصنع ملمع الخشب في المنزل، وقد تحدثنا بالسابق عن طرق تنظيف الثلاجة.

مزيج سحري لصنع ملمع تنظيف الخشب في المنزل

من المعتاد أن البعض يلجأ لشراء المنظفات من المحلات بمبالغ باهظة الثمن، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد والحصول على نتيجة سريعة، ولكن يوجد العديد من المنظفات التي لها نواتج ضارة وتؤثر علي الأثاث على المدى القصير من الاستخدام، ومع ذلك يمكنك من خلال استخدام مواد متواجدة بالمنزل صنع ملمع تنظيف الخشب، وتوفير المال.

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الأثاث هيرجع كـأنه جديد في العيد.. خلطة جهنمية لعمل ملمع تنظيف الخشب في البيت بـدلاً مـن شرائـه

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تلميع وتنظيف الخشب بالمنزل

توجد العديد من الاستخدامات البسيطة والسهلة التي تمكنك من تلميع الأثاث بسهولة، وتوفير النقود التي كانت عائل في شراء تلك المنظفات باهظة الثمن، فمن خلال استخدام الخلطة التالية يمكنك تلميع كافة أنواع الخشب الموجود بالمنزل:

زيت الزيتون والخل لتلميع الأثاث :-

يمكنك من خلال صنع خلطة سحرية تحتوي على زيت الزيتون والخل تلميع وتنظيف الخشب، حيث تعد تلك الوصفة غير مكلفة وسهل استخدامها ولكن يجب الالتزام بطريقة تحضير الوصفة والاستخدام.

إحضار وعاء نظيف فارغ ويجب أن يكون عميق، ونضع به 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون الأصلي، ونصف كوب من الخل الأبيض.

أولا قومي بتنظيف الخشب من خلال استخدام فوطة نظيفة أو قطعة من القماش.

احضري قطعة قماش من القطن وقومي بغمر قطعة القماش في الخليط وذلك بعد تقليبه جيداً.

قومي بالضغط على قطعة القماش من خلال أطراف الأصابع.

الآن ابدئي في تلميع الخشب بالطريقة التي تعتادي عليها يومياً.

من خلال قطعة نظيفة من القطن أو فوطة قومي بتجفيف الخشب مع الحرص على التأكد من نظافته جيداً.

الشمع لتلميع الخشب

طريقة بسيطة والعديد من ربات البيوت يلجئون إلى استخدام هذه الوصفة في تنظيف الخشب وتلميعه، حيث يتم استخدام القليل من شمع الأثاث ووضعه على قطعة من القماش القطني وفركها براحة اليد حتى تصبح لديكي، عجينة ناعمة.

قومي بمسح الأثاث بقطعة القماش حتي تلاحظي أن الخشب أصبح باهت.

الآن احضري قطعة أخرى من القماش القطني وقومي بمسح الخشب مرة أخرى لحين الحصول علي نعومة بالخشب.

من المفضل عدم استخدام الماء أثناء تنظيف الخشب حيث يعمل ذلك على تلف الخشب.