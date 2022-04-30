نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فيتامين " د " يعزز السعادة والصحة العقلية ويحسن صحة العظام والفم والقلب ويقلل مخاطر أمراض السرطان والالتهابات.. إليك مشروب طبيعي يرفد جسمك بهذا الفيتامين الهام على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يلعب فيتامين د دورا هاما في الحفاظ على صحة كبار السن، وحمايتهم من الأمراض المختلفة خاصة مع تقدم العمر، حيث أظهرت دراسات سابقة أن الأشخاص الذين يملكون مستويات منخفضة من فيتامين د، وتقدر الاحصائيات أن مليار شخص حول العالم قد يعانون من نقص في مستويات فيتامين د، قد يعانون من مضاعفات عديدة مع تقدم العمر.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Dr healthbenefits، فإن الحصول على درجات كافية من فيتامين (د) يسهم في تحسين العظام والأسنان، وفيما يلى أبرز الفوائد الصحية لفيتامين د على كبار السن

1. يعزز السعادة والصحة العقلية

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

علامة في اللسان يعتقد اكثر الناس انها عادية لكنها مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الضروري جدا لجسمك .. تعرف عليها الآن قبل فوات الآوان

فيتامين " د " يعزز السعادة والصحة العقلية ويحسن صحة العظام والفم والقلب ويقلل مخاطر أمراض السرطان والالتهابات.. إليك مشروب طبيعي يرفد جسمك بهذا الفيتامين الهام

مشروب أصفر يعالج التهابات المفاصل ويعزز المناعة ويقلل مضاعفات أمراض القلب

يعمل فيتامين د على الصحة النفسية لكبار السن ، ويحارب المشكلات الشائعة مثل اكتئاب كبار السن، والشعور بالوحدة ، وغياب السعادة ، والنوم المقلق.

2.تحسين صحة العظام



يساعد فيتامين (د) جسمك في الاحتفاظ بالكالسيوم وهو عنصر أساسي من أجل كتلة عظام صحية، خاصة إن البالغين الأكبر سنًا الذين يعانون من قصورهم أكثر عرضة للسقوط ، بالإضافة إلى المشكلات الطبية الأخرى مثل الضعف وآلام المفاصل وهشاشة العظام .

3. الحفاظ على صحة الفم



العناية بالأسنان من أبرز المشكلات الصحية التي تواجه كبار السن، بينما يؤدي فيتامين د إلى تحسين احتمالية الإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان.

4. الحفاظ على صحة القلب



قد يساعد فيتامين د في العمل على صحة قلبك ويقلل من احتمالية الإصابة بفشل الجهاز التنفسي، حيث يعاني كبار السن الذين يتمتعون بحالة جيدة من فيتامين (د) من مخاطر أقل للإصابة بمرض الشريان التاجي.

5. تقليل خطر أمراض السرطان والالتهابات



يشير الباحثون إلى أن فيتامين د يخفض الإصابة بسرطان القولون وسرطان الدم، حيث لاحظ الباحثون تراجع معدل الوفيات بين بعض مرضى السرطان الذين عولجوا بفيتامين د، بالإضافة إلى محاربة الالتهابات الخطيرة والمستمرة، يمكن لفيتامين د أن يساعد في تعزيز أجهزة المناعة لدى كبار السن لمحاربة الأمراض الأكثر شيوعًا، مثل نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

6.خفض مخاطر مرض السكري



تشير الدراسات إلى أن فيتامين (د) قد يساعد في تقليل خطر نوعي مرض السكري.

مشروب غني بفيتامين د:



يتم تصنيع فيتامين (د) عندما يتعرض الجسم لأشعة الشمس ، حيث أن مصادره الغذائية محدودة ، لذلك يمكن تقوية بعض المشروبات والعصائر بفيتامين (د) لتغطية النقص الذي قد يتعرض له بعض الأفراد ، وعصير البرتقال هو واحد من أكثر أنواع العصائر التي تدعمها بعض الدول بفيتامين (د). إن شرب كوب واحد من عصير البرتقال المدعم بفيتامين (د) يمد الجسم بـ 142 وحدة دولية ، والتي تغطي 24 ٪ من النظام الغذائي المرجعي (اختصار: RDI). بالإضافة إلى ذلك ، الحليب يتم تدعيمه بالفيتامين أيضًا. مثل حليب البقر وحليب الصويا.