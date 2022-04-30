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صنعاء - ميسرا اسماعيل - جرثومة المعدة في رمضان عادة ما تزداد خطورتها في حال الاعتماد على بعض الأكلات المسبب للحموضة وارتجاع المرئ، بحسب ما أوضحته الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، لـصحيفة «الوطن» المصرية، مشيرة إلى أنها تحدث بالأساس نتيجة الاعتماد على الأكلات السريعة وتختلف أعراضها من شخص لآخر.

ومن أعراض جرثومة المعدة في رمضان حدوث مشاكل بالجهاز الهضمي بخلاف الانتفاخ والقولون العصبي والإمساك أو الإسهال المزمن، بحسب ما قاله الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديث سابق في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر شاشة التلفزيون المصري والفضائية المصرية، مشيرا إلى أن الجبن ذات دهن نباتي من بين الأشياء الممثلة خطورة.

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جرثومة المعدة في رمضان.. أعراضها وأطعمة يجب الابتعاد عنها

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وهناك بعض النصائح للتعامل مع جرثومة المعدة في رمضان منها الالتزام بالأدوية المناسبة وتجنب النوم بعد تناول الأطعمة، فضلا عن الابتعاد عن تناول الأطعمة المقلية والمسبكة والحارة والحريفة، وعدم الاعتماد على الزبادي المعلب لاحتوائه على مواد حمضية تزيد من حدة الأعراض واستبداله بالمعد في المنزل.

أعراض جرثومة المعدة -

وفيما يتعلق بأعراض جرثومة المعدة، كشف عنها الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية، خلال حديثه مع «الوطن»، وهي:

- الإحساس بآلام في المعدة.

- الشعور بالعطش.

- صعوبة في عملية الهضم.

- إسهال

- الإصابة بـ«حمو» في منطقة المعدة.

- إخراج غازات بشكل متكرر.

أسباب وعلاج جرثومة المعدة-

وهناك العديد من الأسباب التي تجعل الشخص يصاب بجرثومة المعدة، منها الاعتماد على المياه غير النظيفة في غسل الخضراوات أو تناول السلطات من محلات الشارع،، كما يمكن أن تنتقل الجرثومة من شخص لآخر عن طريق استخدام نفس الأدوات.

ويتضمن علاج جرثومة المعدة، الحصول على مضاد حيوي لمدة شهرين فضلا عن استمرار إجراء التحاليل اللازمة.