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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إضافة ملعقة صغيرة من الكركم إلى الحليب، لن تغير من لونه ومذاقه فقط، بل ستحوله إلى مشروب يتمتع بخصائص وقائية ضد العديد من الأمراض.في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" فوائد الحليب الذهبي وطريقة تحضيره، وفقًا لموقع "Healthline".

فوائد الكركم مع الحليب

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الكركم مع الحليب .. مشروب ذهني لفوائد صحية أغلى من الذهب (طريقة التحضير)

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1- تقوية المناعة

يلعب الحليب الذهبي دورًا كبيرًا في تقوية الجهاز المناعي، بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، مثل مادة الكركمين، التي تتميز بخصائصها المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات.

2- مضاد للالتهابات

يقلل الحليب الذهبي من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل ألزهايمر والسرطان ومتلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب، نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات، التي تساعد أيضًا على تسكين الألم وتخفيف التورم المصاحبين للالتهاب المفاصل.

3- تعزيز وظائف المخ

أكدت بعض الأبحاث، أن الحليب الذهبي من المشروبات المفيدة لصحة الدماغ، حيث يساعد على تقوية الذاكرة، لاحتوائه على مركبات طبيعية، تحفز المخ على إفراز المواد الكيميائية المسئولة عن زيادة التركيز وتعزيز الانتباه.ويمثل الحليب الذهبي أهمية خاصة لأدمغة كبار السن، لأن مضادات الأكسدة المتوفرة به تحميهم من الإصابة بأمراض التدهور الإدراكي المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل الخرف وألزهايمر.4- تحسين المزاجإضافة الكركم إلى الحليب، يكسبه نسبة عالية من مادة الكركمين، التي أظهرت فعالية كبيرة في تحسين الحالة المزاجية في إحدى الدراسات، حيث وجد الباحثون أن المشاركين انخفضت لديهم فرص الإصابة بالاكتئاب، عندما واظبوا على تناول هذا المشروب لمدة 6 أسابيع.

5- الوقاية من أمراض القلب

يمكن الاعتماد على الحليب الذهبي، لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك لقدرته على خفض مستويات الكوليسترول الضار بالدم وزيادة الكوليسترول الجيد وحماية الأوعية الدموية والشرايين من خطر الالتهاب والتمدد والانسداد.6- خفض سكر الدميساهم الحليب الذهبي في الحد من الإصابة بالسكري من النوع الثاني، لأنه يساعد على خفض سكر الدم المرتفع، بنسبة قد تصل إلى 29%، خاصةً إذا أضيف إليه القليل من القرفة.

7- مضاد للسرطان

يعتبر الحليب الذهبي من الطرق الطبيعية التي قد تساعد على الوقاية من السرطان، ويرجع السبب إلى احتوائه على مضادات الأكسدة، التي تساهم في وقف نمو وانتشار الأورام الخبيثة بالجسم.

8- تحسين عملية الهضم

يعمل الحليب الذهبي على تحسين عملية الهضم بنسبة 62%، كما تساعد خصائصه المضادة للالتهاب على تقليل خطر الإصابة بالتهاب القولون والتهاب الأمعاء وقرحة المعدة.9- حماية العظام من الهشاشةيحتوي الحليب الذهبي على نسبة عالية من فيتامين د، الذي يساعد على تقوية العظام وحمايتها من الإصابة بالكسور والهشاشة، كما يحسن من قدرة الجسم على امتصاص معدن الكالسيوم من الأطعمة.

طريقة تحضير المشروب الذهبي- إضافة نصف ملعقة صغيرة من الكركم والقرفة والزنجبيل وعسل النحل إلى نصف كوب من الحليب.- خلط جميع المكونات جيدًا.- وضع الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق.- يقدم ساخنًا.- يمكن حفظه في الثلاجة لمدة 5 أيام فقط بحد أقصى، بشرط أن يعاد تسخينه قبل تناوله.