تعرف على الأسباب الحقيقة لتهيج القولون والتي يجهلها الكثيرون

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور السعودي فهد الخضيري، أسباب تهيج القولون.

وقال الخضيري عبر حسابه على "تويتر": "قد يتهيج القولون بسبب الإمساك وعدم تناول ألياف كاملة في الغذاء مثل الفلفل والسكريات، والمعجنات والدهون".

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​​​​​​وتابع: "من ضمن الأسباب أيضًا، القلق والتوتر والحالة النفسية، قلّة المشي والرياضة، الإجهاد وعدم النوم الكافي".

واختتم حديثه: "نقص البكتيريا النافعة، وهي متوفرة باللبن الرائب بشدة، والزبادي المتحمّض جداً، والأجبان المعّتقة".

2-(تهيج القولون).قد يتهيج بسبب الامساك؟وعدم تناول الياف كاملة في غذائه،الفلفل؟ السكريات بالمعجنات والدهون؟القلق والتوتر والحالة النفسية؟قلّة المشي والرياضة؟ الاجهاد وعدم النوم الكافي؟ نقص البكتيريا النافعة(متوفرة باللبن الرائب بشدة والزبادي المتحمّض جداً والاجبان المعّتقة والاقط،

— أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) April 23, 2022