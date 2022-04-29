نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تحذير خطير : لا تتناول هذه الفواكه مع الأدوية فإنها تسبب الفشل الكلوي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذرت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير، من تناول الفواكه الحمضية مع الأدوية، بسبب تأثيرها الضار.

وأفاد تقرير للإدارة، بأنه على الرغم من الفوائد الصحية المذهلة لتناول الفواكه الحمضية، حيث تحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين "سي" المهم لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، إلا أنها قد تتفاعل مع الأدوية وتؤدي إلى أضرار بالغة.

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وقال التقرير إن عصائر الفواكه الحمضية كالجريب فروت قد تتفاعل مع البروتينات في الجسم المعروفة باسم ناقلات الأدوية، التي تعمل على نقل الدواء إلى الخلايا لامتصاصة، ويؤدي ذلك التفاعل إلى دخول القليل من الدواء إلى الدم مما يقل من فعاليته.

ويمكن أيضا للفواكه الحمضية أن تسبب تكسير بعض الأدوية، بواسطة الإنزيمات، مثل بعض العقاقير المخفضة للكوليسترول المستخدمة لخفض الكوليسترول، وتمنع بعض العصائر مثل الجريب فروت عمل هذه الإنزيمات، الأمر الذي قد يزيد من كمية الدواء في الجسم ويسبب المزيد من الآثار الجانبية.

كما حذر التقرير من تناول العصائر الحمضية مع بعض عقاقير الستاتين المستخدمة في خفض الكوليسترول، لأنها تبقي الكثير الدواء في الجسم، مما يرفع من خطر الإصابة بتليف الكبد والعضلات، الأمر الذي قد يصيب بالفشل الكلوي.

ونصحت الإدارة بالامتناع عن تناول العصائر طوال فترة تعاطي الدواء، وتحديدا العصائر الحمضية، بالإضافة إلى ضرورة قراءة النشرة الداخلية للدواء.