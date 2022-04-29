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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إذا كنت تعاني من قلة التركيز و عدم القدرة على تذكّر أهم الأعمال اليومية التي يجب أن تقوم بها ، أو لا تستطيع تذكر أحداث هامّة ، أو لا يمكنك إتمام مهامك اليومية بتركيز ، إليك من الطب البديل أهم و أقوي الأطعمة التي ستساعدك على القضاء تماماً على مشكلة النسيان و عدم التركيز.

أطعمة تساعد على زيادة التركيز و الذاكرة

المكسّرات

مثل عين الجمل الذي يساعد على زيادة نشاط المخ و التركيز و الذاكرة و حماية خلايا المخ من عوامل التقدم في السن.

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مشروب بسيط يقضي تماماً على مشكلة النسيان وعدم التركيز .. تعرف عليه

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السمك

السمك غني بمادة اوميجا 3 و بالطبع لا شك أن هذه المادة من أهم المواد التى تساعد على زيادة النشاط و تحسين مستوي التركيز و زيادة القدرة المعرفية و تقوية الذاكرة و الحماية من مرض “الزهايمر” ، لذا عليك بتناول السمك أو السلمون مرة أسبوعياً للحصول علي كل هذه الفوائد الرائعة .

الشوكولاته الداكنة

الشوكولاته الداكنة غنية بالكافين مثل القهوة ، و هو بدوره منبّه للجهاز العصبي .

الموز

ثمرة من الموز قبل دخولك لاختبار أو امتحان ستساعدك كثيراً على التركيز و تمدك بالطاقة لأنها غنية بعنصر البوتاسيوم المفيد للمخ والجهاز العصبي.

الأفوكادو

الأفوكادو من الفواكه التي تساعد على زيادة تدفق الدم للمخ و بالتالي تساعد المخ على أداء وظائفه بشكل أفضل.



العنب البري

أثبتت دراسات أن العنب البري يحمي المخ من كثير من المواد الضارة ، و يحمي خلايا المخ من الأثار الناتجة عن التقدم في السن.

الجزر

من المعروف أن الجزر يقوّي النظر ، و لكن هل تعلم أيضاً أنه يقوّي الذاكرة؟ نعم ، إنه يزيد من التركيز و يحمي الذاكرة من العوامل المؤثرة مثل التقدم في السن.

البيض

خاصةً البيض المسلوق ، لأن به مادة غذائية هامة و هي “كولين” التي أثبتت الدراسات فاعليتها في مساعدة المخ على التركيز.

زيت الزيتون

من أكثر الزيوت استخداماً في حياتنا اليومية هو زيت الزيتون لما له من فوائد رائعة و لا غني عنها ، و يمكنك إضافة زيت الزيتون لطعامك للحصول علي ذاكرة أقوي و تركيز أعلي.



أعشاب و مشروبات تساعد على زيادة التركيز و الذاكرة

الجنسنج

الجنسنج من الأعشاب التى يعتبرها الطب البديل ذات فوائد متعددة منها أثره على الذاكرة و التركيز.

الجنكة

يساعد هذا النبات في علاج مرض “الزهايمر” و فقدان الذاكرة.

القهوة

فنجان من القهوة في الصباح يساعدك على الاستيقاظ و القيام بأعمالك ، ليس ذلك فقط بل إنه يساعد أيضاً على زيادة انتباهك و قدرتك الذهنية و رفع مستوي التركيز لديك لتستطيع بدء يومك بمنتهي النشاط و الحيوية.

الشاي الأخضر

في حاله أنك تناولت فنجان من القهوة في الصباح و تحتاج لمزيد من التركيز في منتصف اليوم ، يمكنك تناول كوب من الشاي الأخضر كبديل للقهوة , لأنه يحتوي على مادتي الكافيين و الثيانين اللذان يساعدان على التركيز.



منتجات الألبان

يُنصح بتناول كوب من اللبن يومياً لأن اللبن غني بالبروتين و الفيتامينات و كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ، و بالتالي فهو مفيد جداً لتحسين وظائف المخ مثل التركيز و الذاكرة.

السبانخ

أوراق السبانخ الخضراء غنيه بفيتامين ” هـ ” الذي يعمل علي تحسين وظائف المخ و حماية أنسجة المخ من التلف.