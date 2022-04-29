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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد تناول مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن أمرًا ضروريًا للحفاظ على نمط حياة صحي.

فيتامين ب 12 هو واحد من ثمانية فيتامينات ب الحيوية التي تحتاجها أجسامنا للعمل بشكل جيد.

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6 أطعمة تدعمك بفيتامين B12 الضروري لجسمك.. تعرف عليها الآن ولا تتردد

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يساعد فيتامين ب 12 الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في الأداء الصحي للجهاز العصبي.

يساعد B12 الجسم أيضًا على إطلاق الطاقة من الطعام واستخدام حمض الفوليك، وهو فيتامين ب.

يلعب فيتامين ب 12 دورًا حيويًا في الحفاظ على أجسامنا صحية وسعيدة، إذن ما هي الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع express.

ما هي الأطعمة التي تعتبر مصدرًا جيدًا لفيتامين ب 12؟

يمكن العثور على فيتامين ب 12 بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة التي قد تتناولها بالفعل.

تعد ستة أنواع من الأطعمة مصدرًا جيدًا لفيتامين B12

لحوم

سمك

حليب

جبن

بيض

بعض حبوب الإفطار المدعمة

كما يحدد موقع Healthline الصحي أيضًا الأطعمة التي تعد مصادر جيدة لفيتامين B12 أيضًا ، بما في ذلك:

الكبد والكلى الحيوانية

الرخويات

السردين

اللحوم

الحبوب المدعمة

التونة

الخميرة الغذائية المدعمة

سمك السالمون

الحليب المدعم غير الألبان

الحليب ومنتجات الألبان

البيض

يجب على الأشخاص الذين يتناولون مكملات فيتامين ب 12 ألا يأخذوا الكثير لأن ذلك قد يكون ضارًا، يجب تناول 2 ملج أو أقل يوميًا من فيتامين ب 12 في شكل مكمل "من غير المحتمل أن يسبب أي ضرر".

يحتاج البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 عامًا إلى حوالي 1.5 ميكروجرام من فيتامين ب 12 يوميًا.

قد لا يحصل الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا على ما يكفي من فيتامين ب 12 من نظامهم الغذائي، حيث لا يوجد الفيتامين بشكل طبيعي في الفاكهة أو الخضار أو الحبوب.

ما هو نقص فيتامين ب 12؟

يمكن أن يسبب نقص الفيتامينات عددًا من المشاكل الصحية التي تحتاج إلى معالجة من قبل الطبيب.

يحدث فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين B12 أو B9 (حمض الفوليك) "عندما يتسبب نقص فيتامين B12 أو حمض الفوليك في إنتاج الجسم لخلايا دم حمراء كبيرة بشكل غير طبيعي لا يمكنها العمل بشكل صحيح".

تلعب خلايا الدم الحمراء دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجسم، حيث تحمل هذه الخلايا الأكسجين في جميع أنحاء الجسم عبر الهيموجلوبين.

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك أعراضًا مثل:

التعب الشديد

نقص الطاقة

الشعور بدبابيس وإبر

قرحة ولسان أحمر

قرحة الفم

ضعف العضلات

رؤية مضطربة

مشاكل نفسية قد تشمل الاكتئاب والارتباك

مشاكل في الذاكرة والفهم

يجب على أي شخص يعتقد أنه قد يكون لديه نقص في فيتامين ب 12 أو نقص حمض الفوليك، أو أي شخص مهتم بصحته بشكل عام، التحدث إلى طبيب عام في أقرب وقت ممكن.

لمعرفة ما إذا كانت الأعراض التي يعاني منها شخص ما ناتجة عن نقص فيتامين ب 12 أو نقص حمض الفوليك، يمكن أن يساعد فحص الدم غالبًا في التشخيص.