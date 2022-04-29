نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لون أظافرك يخبرك عن ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار لديك .. اكتشف ذلك الآن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بحالات طبية خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وحسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل”، قالت مونيكا واسرمان، المديرة الطبية في Olio Lusso: "لا توجد أعراض محددة لارتفاع الكوليسترول أو LDL" الضار، أعلم أن هذا هو بالضبط ما لم ترغب في سماعه، لكنها الحقيقة". والطريقة الأكثر موثوقية لمعرفة مستوياتك هي إجراء فحص دم.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

وداعاً للذهب والفضة والدولار الأمريكي.. اكتشاف ثروة جديدة ستقلب اقتصاد العالم رأساً على عقب؟

مشروب سحري يقضى على انسداد الجيوب الأنفية والشخير نهائيا فى خلال 20 ثانية

لون أظافرك يخبرك عن ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار لديك .. اكتشف ذلك الآن

مشروبات تطرد الكحة والبلغم نهائيا وتقوي جهاز المناعة وتحل مشاكل الجهاز الهضمي وفوائد أخرى بالغة الأهمية

ظهور هذه العلامات في جسمك تدل على أنك تعاني من نقص حاد في فيتامين " د " ... إليك المأكولات التي تعوض عنك نقص هذا الفيتامين الضروري

8 أعشاب تعوض عنك نقص فيتامين B12 الذي يؤدي إلى فقر الدم وهشاشة العظام وصعوبة المشي وتنميل اليدين والقدمين ودمار العضلات

الكمون مع خل التفاح.. المشروب السحري الذي يصنع المعجزات في جسدك ويعالج أمراض مزمنة لن تتوقع ما هي "طريقة الاستخدام الصحيحة"

وعلى الرغم من ذلك، أكدت واسرمان أن أظافرك هي المكان الوحيد الذي يمكن أن تظهر فيه علامات المستويات المرتفعة.

وأوضحت: "ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يسبب انسداد الشرايين. هنا هو الشيء؛ يترسب الكوليسترول الإضافي في الشرايين مكونا طبقة البلاك. وهذه اللويحة هي التي تجعل الشرايين تضيق، مع وجود رواسب كبيرة تسدها تماما. والشرايين الضيقة أو المسدودة تحد من تدفق الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك أظافرك".

ويمكن أن يترك ذلك أظافرك مع خطوط داكنة تحتها.

وأضافت واسرمان: "على الرغم من الإشارة إلى ارتفاع الكوليسترول على أنه حالة صامتة، فإن الخطوط الداكنة تحت أظافرك هي إحدى الطرق الرائعة لاكتشافها".

ويشار إلى هذه العلامة أحيانا أيضا بالنزيف المنشق. ويصفه Medline Plus بأنه خطوط رفيعة من الأحمر إلى البني المحمر تحت أظافرك. ويأتي اسمها من مظهرها الذي يشبه الشظية تحت ظفرك.

وعلى الرغم من أن هذه العلامة قد تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، إلا أن أفضل طريقة لمعرفة مستوياتك تظل إجراء فحص الدم.

كيفية خفض نسبة الكوليسترول المرتفع

من تغييرات نمط الحياة إلى الأدوية، هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لإعادة مستوياتك إلى المنطقة الآمنة.

وعندما يتعلق الأمر بنظامك الغذائي، فإن الشيء الرئيسي هو تقليل الأطعمة الدهنية المليئة بالدهون المشبعة، ويمكن أن تساعد أنواع معينة من الألياف في تقليل كمية المادة الدهنية أيضا.

ويمكن أيضا أن تساعد التغييرات الأخرى في نمط الحياة، بما في ذلك الإقلاع عن التدخين وتقليل تناول الكحول.

ومع ذلك، قد يضطر بعض الأشخاص إلى تناول دواء يسمى الستاتين للحفاظ على مستوياتهم تحت السيطرة.