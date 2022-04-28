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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وصفة الخل لإزالة الشعر الزائد حيث أنها تعبر الطريقة الأشهر لإزالة السعر الزائد من الجسم، وهذا بسبب كفاءة الخل في تعقيم وتطير خلايا الجسم من الميكروبات والبكتيريا التي يتعرض لها الإنسان، وما يغفله الناس هو أن الخل يمكن استخدامه في عملية إزالة شعر الجسم الزائد، حيث أن مهمة إزالة الشعر لها أكثر من طريقة، ولكن كل طريقة لها مميزات وعيوب، ولكن استخدام الشفرات في إزالة الشعر الزائد فإن تلك الطريقة تتسم بأنها سريعة وغير مؤلمة، ولكن من عيوبها أن الشعر الزائد ينمو مرة أخرى بسرعة جدا.

وصفة الخل لإزالة الشعر الزائد

يعتبر الخل في هذه الوصفة عامل مساعد لتنظيف الجسم من الشعر الزائد والقضاء على الجراثيم العالقة في الخلايا والمسام الجلدية، حيث يتم تنفيذ الوصفة كما يلي:

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زيت الزيتون والخل .. خلطة سحرية للتخلص من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبييض فوري للأماكن الغامقة

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ماكينة حلاقة بالشفرات الحادة

ربع كوب زيت زيتون

نصف كوب خل

طريقة التحضير والاستخدام

يتم الاستحمام بماء دافئ أولا، حيث أنه من الضروري غسل الجسم بالكامل بالمياه الدافئة قبل إزالة الشعر الزائد منه.

ثم نقوم بإزالة شعر الجسم الزائد باستخدام ماكينة الحلاقة بالشفرات الحادة عكس اتجاه نمو الشعر.

ثم كل دقيقة من إزالة الشعر نقوم بغمس ماكينة الحلاقة بالشفرات الحادة في كمية الخل الموجودة.

ثم نكرر خطوة إزالة الشعر مرة أخرى باستخدام الماكينة.

ونستمر هكذا حتى يتم إزالة الشعر بالكامل من الجسم.

ثم بعد ذلك نقوم بدهن الجسم بالكامل بزيت الزيتون، وبالتحديد الأماكن التي تم إزالة الشعر الزائد منها.

نصائح هامة عند إزالة الشعر بالخل

يوجد بعض النصائح الهامة التي يفضل اتباعها عند تطبيق الوصفة السابقة، حيث أن النصائح كما يلي:

لابد من ترك زيت الزيتون على البشرة لمدة نصف ساعة أو أكثر من أجل ترطيب المسام، ثم نقوم بشطفه بالماء الفاتر.

عدم استخدام أي صابون أو رغوة في تلك الوصفة، حيث أن الصابون يحتوي على أحماض قلوية تتفاعل مع أماكن إزالة الشعر، ثم تقوم بعمل التهابات جلدية واحمرار للبشرة فورا.

لابد من استخدام شفرات حادة في ماكينة الحلاقة لتنظيف الشعر الزائد بكل سهولة، حيث أن الشفرات الباردة لن تقوم بإزالة أي شعر من الجسم.