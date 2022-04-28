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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذر مصرف الراجحي اليوم الأربعاء جميع عملاؤه في السعودية ودول الخليج من خدعة جديدة يستخدمها المحتالون لسرقة البيانات الشخصية. ونشر مصرف الراجحي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر إعلان لحسابات مزيفة جاء فيها ” تنويه الى المتعثرين ماديا داخل دول الخليج العربي نعلن بإذن الله عن تقديم دعم للمشاريع وتسديد الديون وغير ذلك التواصل عبر ارسال رسالة نصية على هذا الحساب لتقديم طلب المعونة”. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: أقوي فاونديشن طبيعي منزلي أصنعي كريم أساس خافي العيوب وعالي التغطية بمكونات طبيعية وغير مكلفة مصرف الراجحي لعملائه في دول الخليج: خدعة جديدة…احذروا منها! "أردوغان" يعلق على زيارته الرسمية إلى السعودية.. ويكشف الهدف منها 3 طرق سرية للاختفاء من واتساب دون حذف التطبيق .. جربها ستبهرك! (صور) أكثر من 10 أطعمة تخفض نسبة السكر في الدم وتسيطر عليه بشكل طبيعي ومذهل (تعرف عليها) تحذير خطير : 10 علامات في الجسم يستهين بها الكثيرون ولا يدركون انها مؤشر على ارتفاع نسبة السكر في الدم (تعرف عليها) لتجهيزات العيد .. اصنعي بنفسك بسكويت السميد بجوز الهند أجمل مخبوزات العيد الناجحة (طريقة التحضير) فاكهة مشهورة تحفز الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم وتسيطر عليه بشكل أذهل الاطباء أعشاب سحرية لتفتيت حصوات الكلى تمامًا.. تعرف على طريقة الاستخدام وعش مرتاح البال إذا شعرت بهذه الأعراض الثلاثية أثناء النوم فسارع لزيارة الطبيب فوراً لأنك قد تصاب بأمراض القلب وعلق مصرف الراجحي على هذا الإعلان بالقول ” لعبتهم انتحال الشخصيات” مضيفا “لا يغرونك بأسمائهم ومناصبهم وحساباتهم الموثقة بتويتر حتى لو ادعوا أنهم يسددون ديونك #خلك_نبيه وتجاهلهم”.

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