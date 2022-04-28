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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هل تريد أن تأخذ استراحة من WhatsApp؟ فيما يلي بعض الطرق للحصول على بعض الهدوء والسكينة دون إلغاء تثبيت تطبيق المراسلة.

WhatsApp هو نظام أساسي مفيد للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والمعارف وزملاء العمل وحتى للتجارة والإعلانات والمحادثات.

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3 طرق سرية للاختفاء من واتساب دون حذف التطبيق .. جربها ستبهرك! (صور)

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ولكن ماذا ستفعل إذا قررت أنك لا تريد أن تكون على التطبيق أو تشعر بالملل من WhatsApp؟ الجانب السلبي هو أنه نظرًا لأن التطبيق لا يحتوي على خيار تسجيل الخروج ، يمكن لجهات اتصال WhatsApp الخاصة بك إرسال رسائل إليك وقتما يريدون وفي أي وقت من اليوم ، وهذا معروف للجميع.

قد يكون هذا مزعجًا جدًا في بعض الأحيان عندما لا تكون متاحًا للدردشة مع شخص ما لأي سبب كان ، لذلك قد ترغب في الابتعاد عن WhatsApp لفترة من الوقت دون الحاجة إلى إلغاء تثبيت التطبيق. في هذه المقالة سوف نوضح لك كيفية القيام بذلك.

كيف تأخذ استراحة من WhatsApp دون حذف التطبيق

يمكن اعتباره تطبيق وسائط اجتماعية ، ومع ذلك ، فهو مختلف تمامًا عن التطبيقات الأخرى لأن الغرض الرئيسي منه هو المراسلة وليس لديه خيار تسجيل الخروج.

إذا مللت من WhatsApp ، فقد لا يكون حذف التطبيق مثاليًا لك لأنك لن تتمكن من تلقي أي رسائل ، مما قد يضر بك إذا كانت لديك رسائل مهمة.

لحسن الحظ ، يمكنك أخذ استراحة من WhatsApp دون قطع اتصالك تمامًا بجهات الاتصال الخاصة بك. فيما يلي ثلاث طرق يمكنك استخدامها لأخذ استراحة من WhatsApp دون حذفها:

قم بإيقاف تشغيل جميع إشعارات WhatsApp الخاصة بك

يتيح لك إيقاف تشغيل إشعارات WhatsApp متابعة يومك دون تشتيت انتباهك بإشعارات الرسائل الواردة من التطبيق. لتعطيل الإشعارات ، اتبع هذه الخطوات ، تختلف هذه العملية حسب ما إذا كنت تستخدم هاتف iPhone أو Android.

أولاً / على Android:

– افتح الإعدادات. – انقر فوق الإشعارات ، ثم مرر لأسفل وحدد WhatsApp. – بجانب السماح بالإشعارات ، قم بإيقاف تشغيل مفتاح الإشعارات الأخضر.

ثانيًا / على iPhone:

افتح الإعدادات الخاصة بك. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق WhatsApp. انتقل إلى الإخطارات. بجانب السماح بالإشعارات ، تأكد من إيقاف تشغيل المفتاح.

يمكنك أيضًا تعطيل الإشعارات الخاصة بك داخل WhatsApp ، للقيام بذلك اتبع الإرشادات التالية:

افتح WhatsApp على iPhone ، انقر فوق رمز الإعدادات في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة على Android ، انقر فوق رمز النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليسرى من شاشتك وحدد الإعدادات انتقل إلى الإخطارات ، قم بإيقاف تشغيل جميع أصوات الإشعارات.

إذا كنت تستخدم WhatsApp على الكمبيوتر الشخصي والجوال ، فيمكنك أيضًا تعطيل الإشعارات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. هذه هي الطريقة التي:

– افتح WhatsApp على سطح المكتب الخاص بك – انقر فوق أيقونة القائمة ثلاثية النقاط – حدد الإعدادات – انقر فوق الإشعارات – تأكد من إلغاء تحديد جميع الإشعارات.

قم بتثبيت تطبيق جدار الحماية

إذا كنت تستخدم هاتف Android ، فيمكنك تنزيل بعض من أفضل تطبيقات جدار الحماية من متجر Google Play. يعمل جدار الحماية كدرع يسمح لك بتقييد بعض التطبيقات من الاتصال بالإنترنت. لذلك عند استخدام جدار حماية لتطبيق WhatsApp ، سيبدو غير نشط على WhatsApp ، حتى عند الاتصال بشبكة Wi-Fi أو بيانات الجوال.

فرض وقف WhatsApp

إذا كنت تريد الطريقة المثالية للظهور خاملاً على WhatsApp دون حذف التطبيق ، فهذه هي أفضل طريقة للاستخدام.

فرض إيقاف WhatsApp الخاص بك سيمنع WhatsApp من العمل في الخلفية ؛ بهذه الطريقة ستبدو غير متصل بالإنترنت دون قطع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو إيقاف تشغيل بيانات الجوال.

لكي تكون قوة التوقف فعالة ، يجب عليك الابتعاد عن WhatsApp ، إذا فتحت التطبيق ، فسيتم تنشيط التطبيق مرة أخرى.

فرض إيقاف WhatsApp ، هذا ما عليك القيام به:

انتقل إلى إعدادات هاتفك انتقل إلى التطبيقات حدد WhatsApp واضغط على Force stop.

بالتأكيد ، من الأسهل أخذ قسط من الراحة على الأنظمة الأساسية التي لديها خيار تسجيل الخروج ، ولكن على WhatsApp ، يمكن للأشخاص الوصول إليك في أي وقت من اليوم. حتى لو تواصل معك معظم الأشخاص في حياتك عبر WhatsApp ، فلا داعي لأن تشعر بالاختناق بسبب WhatsApp.

إذا كنت ترغب في أخذ قسط من الراحة دون التطرف في حذف WhatsApp ، فنحن نقدم لك النصائح المذكورة في هذه المقالة التي ستساعدك على القيام بذلك.