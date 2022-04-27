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صنعاء - ميسرا اسماعيل - دعاء ليلة القدر مكتوب ودعائنا إلى الله سبحانه وتعالى بقول اللهم بلغنا ليلة القدر، لأن كل المسلمين يعرفون أنها مفتاح الجنة، وتعتبر الأدعية من أفضل عبادات المسلم نحو الله سبحانه وتعالى، والأنبياء كانوا صلوات الله وسلامه عليهم يحرصون على الدعاء في هذه الليلة وتعليمنا قيمة وأهمية ذلك، ويخبرنا الله تعالى أن العمل والعبادة في هذه الليلة السعيدة أفضل من ألف شهر من العمل، لذلك يجب على المسلمين الدعاء في العشر الأواخر من رمضان، وخاصة تلك الليالي الوترية، ومن خلال هذا نقدم لكم دعاء ليلة القدر مكتوب، والمزيد من المعلومات الأخرى حول موعد ليلة القدر وعلامات ليلة القدر فتابعونا.

دعاء ليلة القدر مكتوب

اسم ليلة القدر هي إشارة إلى أن هذه الليلة هي التي يقدر فيها الله مصير عباده، ومكانتهم أمام الله تعالى، وكانت من أعظم ليالي السنة، وسوف يتعرض المسلم إلى الشعور بخيبة أمل وخسارة إذا فقد دعاء وقيام ليلة القدر، ولم يكن من الفائزين بالتحرير والعتق من النار، لأن ليلة القدر كانت ذات قيمة وأهمية كبيرة لا تفوت، لأنه لا يعرف هل يعيش لمي يدركها العام القادم أم يدركه الموت، وهناك بعض أمثلة على دعاء ليلة القدر مكتوب وهي كالآتي:

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دعاء ليلة القدر مكتوب| وما هي فضائل ليلة القدر وكيف ندركها؟

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اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن تكتبنا من عتقائك من النار، اللهم أعتق رقابَنا ورقابَ آبائنا وأمّهاتنا وسائر قرابتنا من النار يا عزيز يا غفّار.

اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وغفرت له زلّاته وآثامه، وأمَّنْته الروع يوم القيامة، وحرَّمت على النار جسده وعظامه، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تفرّق جمعنا هذا إلا بذنبٍ مغفور، وعيبٍ مستور، وتجارةٍ لن تبور، يا عزيز يا غفور، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، واجعل تفرّقنا بعده تفرّقاً معصوماً، ولا تجعل معنا شقياً ولا محروماً.

اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفَّسْته، ولا دَيْنًا إلا قضيته، ولا عسيرًا إلا يسّرته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميت إلا رحمته، ولا عدو إلا أهَلْكته، ولا مجاهدًا إلا نصرته ولا مظلومًا إلا أيّدته، ولا ظالمًا إلا قصمته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعَنتنا على قضائها ويسّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء النبي في ليلة القدر

يحتفل المسلمون باستقبال هذا الشهر الفضيل حتى في الأيام والليالي التي تسبق وصوله، ويستعدون له قبل حلوله بشهر أو شهرين، وربما أكثر من ذلك، حيث يجلب الفرح إلى أذهان الأطفال والكبار، وبتوجيه من السيدة عائشة – رضي الله عنها – قالت أنها سألت رسول الله، هل تظن أنني كنت سأقول شيئًا عن لو كنت أعرف في أي ليلة كانت ليلة القدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تقول “اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني” صحيح الترمذي

أجر قيام ليلة القدر

مع دخولنا في العشر الأواخر من رمضان، بما في ذلك ليلة القدر وخصائصها الحسنة، ودعاء المسلمين للحصول على نفحاتها والرحمات التي تتنزل فيها والتمتع به، تتكاثر أسئلة الكثير من المسلمين عنها، ويتصدر التساؤلات بشأن ما هي أجر إحياء ليلة القدر، وسوف نوضح لكم هذا على النحو التالي:

قال صلى الله عليه وسلم “من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري.

يتم مضاعفة الأجر فيها أكثر من ثلاثين ألف مرة، فإن الرجل يؤجر على حسناته، كأنه عبد الله لمدة ألف شهر، حيث ظهر في القرآن الحكيم قوله سبحانه وتعالى {ليلة القدر خير من ألف شهر}.

ينال من يحيي هذه الليلة ويتعبد فيها بأفضل حظ في الدنيا والآخرة، ويكون مليئًا بالنجاح والعدالة في طريقه، حيث يفصل فيها في الرزق وأحوال الناس، مثل القدر والسعادة وغيرها.

الملائكة والأرواح تنزل من هنا، والسلام والطمأنينة، وتستجاب الدعوات فيها، فالأفضل قول دعاء ليلة القدر مكتوب، وكذلك الاستغفار.

فضائل ليلة القدر وأهميتها

يريد الكثير معرفة ثواب هذه الليلة حتى يتمكنوا من إخبار الأطفال بذلك، ومعرفة كافية عنها للإجابة على استفساراتهم، ومعرفة سبب حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مضاعفة عمله وعبادته واهتمامه بإيقاظ أهله فيها، ومن خلال النقاط التالية سنتعرف على فضل تلك الليلة المباركة وأهميتها كالتالي:

في هذه الليلة أنزل الله – عز وجل – القرآن الكريم على الرسول – صلى الله عليه وسلم.

يتضمن القرآن سورة سميت باسم القدر، تتحدث عن هذه الليلة المباركة، يقول الله سبحانه وتعالى فيها نزلت الملائكة على العبيد بلطف ونعمة وبركة، ويضاعف فيها ثواب المسلم، فهي ليلة بجوائز مضاعفة مع الله عز وجل الذي قال عنها خير من ألف شهر

العبادة والطاعة بالطريقة المطلوبة في تلك الليلة تزيل الخطيئة التي قد تكون سبب عدم دخولك السماء والاستغفار من رب العبيد.

في تلك الليلة نزل الوحي إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – فكانت ليلة عظيمة، لا تساويها أي ليلة أخرى.

يقول البعض أنه في تلك الليلة، تم رفع موعد أجل كل حي على الأرض، وكذلك أقدارهم، وإذا قام الناس بالكثير من التوسل والاستغفار قد تتغير للأفضل، وفعل الطاعة على النحو المطلوب.

ليلة تقيد فيها الشياطين، وإن كان الأمر كذلك بالنسبة لبقية رمضان، إلا أن هذه إحدى الليالي التي يمكنك الاعتماد عليها من أجل تجديد إيمانك بالله سبحانه وتعالى وتجديد نواياك، وفعل الكثير من العبادة لكي تقربك لرضا الله.