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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف تحقيق جديد نشرته " نيويورك بوست" سبب تحطم طائرة مصرية في البحر الأبيض المتوسط في مايو 2016 . وقالت "نيويورك بوست " ، أن سبب تحطم الطائرة ، إشعال الطيار على متن رحلة مصر للطيران MS804 سيجارة في قمرة القيادة، مما تسبب في تسرب الأكسجين من قناع الطوارئ. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: احذفها فورًا.. واتساب يحذر ملياري مستخدم من خدعة احتيال واختراق خطيرة دعاء ليلة القدر مكتوب| وما هي فضائل ليلة القدر وكيف ندركها؟ هل تذكرون الطائرة المصرية التي تحطمت في البحر المتوسط عام 2016 ؟؟.. تحقيق جديد يفجر مفاجأة ويكشف عن السبب الحقيقي بالفيديو.. يتحدى فلكي سعودي شهير: مستعد أحلق شاربي على الصفر إذا العيد الإثنين! شاهد .. تدفق الشلالات وهطول أمطار غزيرة في تبوك الشيخ السديس يتحدث متى هي ليلة القدر كيف نفوز بـ ليلة القدر ؟ .. وهذا الدعاء المأثور فيها بكوب واحد سحري خسرت 25 كيلو من وزنها تخسيس البطن وإزالة الكرش في 3 أيام بدون رجيم ولا رياضة وأخيرًا.. واتساب يطلق التحديث الجديد الذي طال انتظاره وخصوصا لعشاق مكالمات الفيديو "خطأ فادح" ارتكبته القوات الروسية مكن الأوكرانيون من التنصت على اتصالاتهم خبير يحذر من خطأ نرتكبه أثناء الاستحمام يؤدي إلى تساقط الشعر شاهد: ردة فعل المتسوقين عند رؤية عامل نظافة سقط على الأرض من شدة التعب داخل مول تجاري لتجهيزات العيد .. طريقة عبقرية لتنظيف السجاد بدون غسيل .. وطريقة التنظيف العميق الذي يعيد السجاد كأنه منسوج الآن وتوفي 66 راكبا والطاقم عندما تحطمت طائرة إيرباص A320 كانت متجهة من مطار شارل ديغول في فرنسا إلى القاهرة بمصر في مايو 2016 في البحر الأبيض المتوسط ​​جنوب جزيرة كريت اليونانية، في ظروف غامضة. ومن بين القتلى بريطاني و12 سائحا فرنسيا و30 مصريا وعراقيان وكندي. وبعد مهمة بحث كبيرة شاركت فيها البحرية الأمريكية، تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة في المياه العميقة بالقرب من اليونان ، وخلص تحقيق رسمي إلى أن الدخان المنبعث من سيجارة الطيار أدى عن طريق الخطأ إلى تسرب الأكسجين من قناع الطوارئ.

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