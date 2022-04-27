شاهد .. تدفق الشلالات وهطول أمطار غزيرة في تبوك

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وضعت الأم كاميرا المراقبة سرية في غرفة ابنتها .. وحينما فتحت المشاهد كانت صدمة العمر! (فيديو) صدمة : ماتت ليلة زفافها وقبل دفنها جاء عريسها ليودعها فانقطعت الكهرباء ومات العريس .. لن تصدق ما هو السبب ؟

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