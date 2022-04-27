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صنعاء - ميسرا اسماعيل - دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس جميع المسلمين إلى اغتنام هذه الليلة الفضيلة . وقال: عليكم باغتنام هذه الليلة الفضيلة ويرجى أنها ليلة القدر، ولهذا فعلينا بالاجتهاد بالدعاء، وحديث عائشة رضي الله عنها ملمح واضح في هذا المجال تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول فيها. قال قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: شاهد .. تدفق الشلالات وهطول أمطار غزيرة في تبوك الشيخ السديس يتحدث متى هي ليلة القدر كيف نفوز بـ ليلة القدر ؟ .. وهذا الدعاء المأثور فيها بكوب واحد سحري خسرت 25 كيلو من وزنها تخسيس البطن وإزالة الكرش في 3 أيام بدون رجيم ولا رياضة وأخيرًا.. واتساب يطلق التحديث الجديد الذي طال انتظاره وخصوصا لعشاق مكالمات الفيديو "خطأ فادح" ارتكبته القوات الروسية مكن الأوكرانيون من التنصت على اتصالاتهم خبير يحذر من خطأ نرتكبه أثناء الاستحمام يؤدي إلى تساقط الشعر شاهد: ردة فعل المتسوقين عند رؤية عامل نظافة سقط على الأرض من شدة التعب داخل مول تجاري لتجهيزات العيد .. طريقة عبقرية لتنظيف السجاد بدون غسيل .. وطريقة التنظيف العميق الذي يعيد السجاد كأنه منسوج الآن كريم الفازلين والليمون المعجزة لتبيض وتفتيح البشرة وإزالة البقع السوداء والداكنة من الجسم (طريقة الاستخدام الصحيحة) ليدين براقتين.. خلطة سحرية لتبيض اليدين من اول استعمال ستلاحظين الفرق الشاسع ملعقة فازلين واحدة للتخلص من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة لن تصدق ماذا يحدث لجمسك إذا تناولت حبة طماطم مع زيت الزيتون!!.. فوائد عظيمة يبحث عنها الجميع 5 مأكولات تعوض الانسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بسرعة أذهلت الأطباء قطرة عسل وزنجبيل مطحون على السرة قبل النوم تصنع المعجزات في جسدك .. شاهد ماذا سيحدث بنفسك النتيجة التي يبحث عنها جميع الشباب فتاة مراهقة تتألم كثيراً أثناء النوم .. وعندما وضعت كاميرا مراقبة فوقها اكتشفت الصدمة وأضاف: نظراً للتدافع والتوافد الكبير للمعتمرين والمصلين إلى البيت الحرام فإننا نوصي الجميع بالتراحم والرفق والسكينة وعدم التدافع والتزاحم، عليكم بالتعاون مع الرئاسة والجهات الأمنية.

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