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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ستراكم الدهون في الجسم وخاصة في منطقة الكرش ولجناب يسبب العديد من المشاكل الصحية, وتسبب تغير في شكل الجسم وعدم القدرة على أداء المهام خلال اليوم ويسبب العديد من المشاكل الصحية في الجسم, وهناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها للتخلص من الكرش والجناب, ولكنه تحتاج الي وقت طويل حتى تظهر نتيجتها على الجسم, ولذلك يمكن استخدام المشروبات الطبيعية للتخلص من دهون الجسم وسنوضح خلال السطور التالية سنوضح كيفية استخدام مشروب طبيعي جبار للتخلص من أي دهون في الكرش خلال ثلاث أيام فقط.

كيفية استخدام البقدونس في عمل مشروب طبيعي لنسف دهون الكرش والبطن

البقدونس من أفضل الطرق التي يمكن إتباعها للتخلص من دهون الجسم وذلك بسبب احتوائه على العديد من المواد المضادة للأكسدة والتي تساعد في تكسير الدهون في الجسم وتحفز عملية الحرق داخل الجسم, كما انه يقلل من الشهية لتناول الطعام, وله فوائد أخري منها أنه يقلل من الماء المتراكمة تحت الجلد ويمكن استخدام هذا المشروب بالطريقة التالية:-

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بكوب واحد سحري خسرت 25 كيلو من وزنها تخسيس البطن وإزالة الكرش في 3 أيام بدون رجيم ولا رياضة

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نستخدم كمية من أوراق البقدونس بعد تنظيفها جيدًا ونضعها في الخلاط.

نضيف عليها كمية من الماء ونخلطهم معًا حتى يصبح القوام مثل العصير.

نضفي الخليط ونضيف عليهم معلقتيم من خل التفاح ونقلبهم ويتم تناول كوب منه قبل النوم.

خطوات عمل وصفة لحرق دهون الكرش بالأناناس والليمون

الأناناس من أفضل المواد التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد ويجعل شكل الجسم ممشوق والتخلص من ترهلات الجلد التي تحدث بسبب تراكم الدهون, ويساعد في الشعور بالشبع لفترات وبالتالي عدم تناول سعرات حرارية تسبب زيادة في الوزن, ويعطي الجسم طاقة كبيرة, ويمكن استخدام هذا المشروب بالطريقة التالية:-

نضع أناناس قطع في الخلاط ونضع عليهم ربع كوب ماء.

نضيف عليه ليمونة مقطعة شرائح ونخلط المكونات قليلا.

نصفي العصير وبعد ذلك نضع عليه معلقة عسل ونتناول هذا العصير مرة قبل النوم ومرة بعد الأستيقاظ مباشرة.

نكرر استخدام العصير وخلال ثلاث أيام سيلاحظ التخلص من الكرش ودهون الجناب وتغير شكل الجسم.