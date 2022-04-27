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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تلقت روسيا ضربة كبيرة نتيجة الطريقة المتواضعة التي تعامل بها الجيش الروسي مع شبكة اتصالاته في أوكرانيا ، عقب إعلان الأخيرة خلال الأسابيع التي تلت الغزو الروسي لها ، عن اتصالات روسية تم اعتراضها من ساحة المعركة .

وسلط تقرير نشره موقع "الإذاعة الوطنية العامة" في الولايات المتحدة الضوء على الطريقة التي تمكن بها الأوكرانيون من مواجهة الروس في مجال الاتصالات.

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"خطأ فادح" ارتكبته القوات الروسية مكن الأوكرانيون من التنصت على اتصالاتهم

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وأضاف التقرير أن الكثير من الجنود الروس أحضروا هواتفهم المحمولة إلى أوكرانيا، وعندما اكتشف الأوكرانيون ذلك، قطعوا أرقام الهواتف الروسية عن الشبكة الأوكرانية، لذا توقفت الهواتف الروسية عن العمل.

بدأت القوات الروسية بعد ذلك في الاستيلاء على الهواتف المحمولة من المدنيين الأوكرانيين، وفقا لهيئة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا.

يقول الخبير في مجال الأمن المعلوماتي ديمتري ألبيروفيتش ، إن هذا دفع الأوكرانيون للهواتف التي استولى عليها الروس من المواطنين الأوكرانيين ، كأجهزة تنصت لاعتراض الاتصالات الروسية .

وتابع ألبيروفيتش أن "المكالمات الهاتفية التي تم اعتراضها لا تقدر بثمن لأنها مكنت الأوكرانيين من التعرف على ما يفكر فيه الروس، وحالة معنوياتهم".