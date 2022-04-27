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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قال سام سينكير، الرئيس التنفيذي لمجموعة Este Medical Group، إن الأشخاص الذين يستحمون بالماء الساخن هم الأكثر عرضة لخطر إتلاف خصلات شعرهم.

وأوضح وفقا لـ "روسيا اليوم " أن هذا بسبب تأثير الماء الساخن على تدفق الدم والصحة العامة للشعر. مشيرا: "يحب معظم الناس الاستحمام بماء ساخن قبل أو بعد يوم طويل. ويمكن أن يساعدنا ذلك على الاسترخاء، لكن الاستحمام بماء ساخن جدا يمكن أن يسبب الكثير من الضرر للبشرة والشعر. الماء الساخن يبطئ تدفق الدم، بينما تحتاج فروة الرأس إلى دوران جيد لتشجيع نمو الشعر الصحي".

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خبير يحذر من خطأ نرتكبه أثناء الاستحمام يؤدي إلى تساقط الشعر

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وأضاف خبير الشعر أن الاستحمام بالبخار يمكن أن يجعل الشعر أكثر هشاشة وعرضة للتكسر، ما يؤدي بدوره إلى تساقط الشعر ؛ لأنه عندما يكون لديك ماء ساخن على فروة رأسك، فإنه يفتح المسام، ما يجعل جذور شعرك أضعف ويسمح له بالخروج بسهولة".

وتابع: "الغسل بالماء الدافئ سيفتح مسامك بما يكفي لتنظيف جذورك وفروة رأسك ولكن ليس بما يكفي للتسبب في تلف الشعر وتساقطه".

وأكد سينكير أنه ليس فقط تساقط الشعر هو ما يمكن أن يسببه الاستحمام بالماء الساخن، وإذا كنت تعاني من قشرة الرأس، فقد ترغب في خفض درجة الحرارة ، بالإضافة إلى التهاب فروة الرأس، حيث تتلف أنسجة الجلد على رأسك وتصبح ملتهبة ومتهيجة، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم تساقط الشعر لأنه يعيق قدرة الجلد على امتصاص الأكسجين والمواد المغذية التي تحتاجها فروة رأسك للحفاظ على شعر صحي.