شاهد: ردة فعل المتسوقين عند رؤية عامل نظافة سقط على الأرض من شدة التعب داخل مول تجاري

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثقت حلقة اليوم من برنامج "الصدمة 4" المذاع على قناة "MBC"، ردة فعل المتسوقين ‏تجاه عامل بسيط وقع على الأرض من فرط التعب، في مول تجاري.



وبدأ المشهد التمثيلي بسقوط الرجل على الأرض من شدة التعب، أثناء تأدية عمله في النظافة، قائلا: "أنا في دوخة وسكري نازل".

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وعرضت عليه إحدى السيدات الذهاب إلى المستشفى، قائلة: "هل أتصل بالإسعاف؟"، وأحضرت له مشروب لضبط سكر الدم.



وفي نهاية الحلقة فاجأ فريق عمل البرنامج المواطنين بأن ما حدث كان مشهد تمثيلي.