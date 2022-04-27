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صنعاء - ميسرا اسماعيل - استخدام كريمات التبيض الجاهزة يكون فعال في بداية الأمر ولكن مع الاستخدام لفترات طويلة تسبب هذه الكريمات ظهور تصبغات في البشرة على هيئة بقع بيضاء وتسبب جفاف شديد في البشرة يمكن أن يؤدي الي التجاعيد, ولذلك ينصح الكثير من أطباء الجلدية بتجنب استخدام هذه الكريمات نظرًا لما تحتويه من مواد ضارة بالبشرة, ويمكن استخدام الطرق الطبيعية للتفتيح سواء للبشرة أو للجسم, ومن أفضل هذه الطرق هي الفازلين مع الليمون, ولذلك سنوضح خلال السطور التالية طريقة عمل هذه الوصفة لتبيض البشرة والجسم.

كريم الفازلين والليمون

مكونات عمل وصفة التفتيح السحرية بالفازلين

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كريم الفازلين والليمون المعجزة لتبيض وتفتيح البشرة وإزالة البقع السوداء والداكنة من الجسم (طريقة الاستخدام الصحيحة)

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معلقة فازلين.

معلقة ليمون.

معلقة كركم.

معلقة حليب بودر.

كيفية تبيض البشرة والجسم بخلطة الفازلين مع الليمون السحرية

الفازلين مع الليمون من أفضل الوصفات التي يمكن استخدامها للبشرة حيث أنه تساعد في ترطيب البشرة بشكل جيد وبالتالي التخلص من أي جلد جاف, كما أنها تساعد في التفتيح والتخلص من الحبوب وذلك لأن الليمون مع الكركم يساعدان في تقليل أي التهاب في البشرة وبعملان على تقشير أي بقع داكنة في البشرة ويجعلان البشرة صافية ويمكن استخدام هذه الخلطة بالخطوات التالية:-

نضيف الفازلين مع الليمون والكركم والحليب البودر, ونقلبهم معًا حتى يمتزجا.

نضع كمية صغيرة منه على البشرة على جزء صغير حتى يتم أختبار حساسية البشرة للخليط.

في حالة عدم وجود اي حساسية نفرد الوصفة على البشرة ونتركها حتى تجف وبعد ذلك نبدأ في فركها وغسل البشرة.

ماهي أهمية استخدام الليمون للبشرة

يحتوي على الكثير من المواد منها حمض الستريك الذي يزيل أي كلف في البشرة.

يحتوي على العديد من المواد المضادة لعملية أكسدة البشرة وبالتالي تقلل من تعرض البشرة للأسمرار.

يعد من أفضل العلاجات الطبيعية التي تعالج الحبوب في البشرة ويبيض البشرة.

يساعد في التخلص من أي شوائب أو بقايا لمستحضرات التجميل في البشرة أو دهون وذلك عن طريق استخدام قطنة مبللة بالليمون في مسح البشرة.

يعمل على تجديد خلايا البشرة وبالتالي تحفيز الكولاجين بها وتقليل الخطوط في البشرة.