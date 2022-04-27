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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بالطبع يتعرض كل شخص منا إلى أشعة الشمس في فصل الصيف والتي تعمل على جعل لون اليدين داكن كما أنها تجعل اليدين بشكل غير ملائم، لذلك نقدم لكم خلطة سحرية لتبيض اليدين بسهولة ومكونات بسيطة وغير مكلفة، فكل ما يمكنك فعله الآن قراءة المقال جيداً حتى تعرف كيفية تحضير الخلطة، وتبعد عن شراء الكريمات المكلفة.

خلطة سحرية لتبيض اليدين

قومي بعمل الخلطة السحرية التي ستجعل يديك ناصعة البياض حتى عند تعرضك للشمس، وذلك من خلال إتباع الطرق التالية:

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ليدين براقتين.. خلطة سحرية لتبيض اليدين من اول استعمال ستلاحظين الفرق الشاسع

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الطماطم والحليب

يمكن مزج ربع كوب من عصير الطماطم، ونقوم بإضافة اللبن الحليب إليه، ثم نقوم بخلطهم سوياً ونقوم بغمس قطنة في الخليط ونمسح على اليدين بالقطنة، ثم بعد خمسة دقائق نقوم بغسل اليدين بالماء الفاتر وتكرر هذه الخلطة مرتين يومياً.

الطحينة وزيت الزيتون

عليك بوضع ملعقتين من الطحينة، ويتم إضافة ملعقة من نشا الذرة إليها، ثم بعد ذلك نضيف إليها القليل من زيت الزيتون وتقلب جيداً ويتم فرد الخليط على اليدين، ثم بعد مرور عشرة دقائق نقوم بفرك اليدين جيداً، ثم نتخلص من الخليط من على اليدين باستخدام الماء الفاتر.

الزبادي والعسل

يمكنك وضع ملعقة كبيرة من الزبادي. ويتم مزج ملعقتين من عسل النحل معها مع التقليب الجيد. ثم بعد ذلك يتم وضعها على اليدين وبعد مرور خمسة عشر دقيقة نقوم بفرك اليدين بقوة ثم نغسلها جيداً.

الخيار

قومي بوضع حبة من الخيار في الكبة وقومي بفرمها جيداً. وضعي عليها القليل من زيت الزيتون وضعيها على يديك لمدة ربع ساعة، ثم قومي بغسل يديك بالماء الفاتر.

عصير البرتقال

اعصري حبة من البرتقال واغمسي قطعة من القطن بالعصير وضعي القطنة على يديك. ثم اتركيها لمدة نصف ساعة واغسلي يديك بالماء جيداً.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض خلطة سحرية لتبيض اليدين. حيث عرضنا الكثير من الخلطات الطبيعية التي يمكنك استخدامها في جعل يديك ناصعة البياض وأيضاً رطبة كل ذلك بمكونات موجودة في المنزل. فعليك اختيار الخلطة التي تناسبك.