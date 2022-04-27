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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد، الشعر الزائد يسبب إزعاج وضيق لكل فتاة، ويرغبن دائماً في التخلص منه بطريقة بسيطة، وسهلة وغير مؤلمة، وخاصة لعدم رغبتهن في استخدام المزيلات التقليدية مثل الكريمات التي تترك آثار وبقع سوداء على الجلد، وكذلك الشفرات التي تسبب التهاب البشرة وسرعة نمو الشعر وتكثيفه، حيث أن الفازلين مرطب قوي وممتاز للبشرة، كما يستخدم في التخلص من شعر الجسم الزائد بطريقة سهلة، ويجعل البشرة ناعمة الملمس وخالية من أي شعر زائد، لذلك تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير وصفة الفازلين للتخلص من الشعر الزائد.

وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد

تتمنى كل فتاة بأن تكون بشرتها خالية من أي شعر زائد أو أماكن داكنة وتكون ناعمة الملمس، ولكن المزيلات التقليدية، التي تستخدمها الفتيات في إزالة الشعر تسبب آثار سلبية على البشرة وتزيد من نمو وكثافة الشعر، ولكن وصفة الفازلين السحرية تساعد بشكل سريع في التخلص من هذه المشكلة المزعجة، حيث تتعدد وتتنوع طرق استخدام الفازلين فى إزالة، الشعر، فهناك عدة طرق مختلفة يمكن من خلالها التخلص من شعر الجسم الزائد.

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ملعقة فازلين واحدة للتخلص من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

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المكونات

يعرف الجميع أهمية الفازلين للبشرة، لذلك نحتاج إلى المكونات التي سوف نحددها لتحضير الوصفة والتخلص نهائيا من الشعر الزائد.

نصف ملعقة كبيرة من الفازلين.

2 ملعقة صغيرة من الكركم.

ثلاث ملاعق من الحليب السائل.

حمص بودر ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير والاستخدام

عند استخدام هذه الطريقة سوف تنبهر جميع الفتيات من نتائجها المذهلة، فهي مفيدة للبشرة وتساعد على تخليص الجسم، من الشعر المزعج، كما إنها بسيطة وسريعة وال تحتاج إلى وقت أو تكلفة فى تحضيرها، و لتحضير الوصفة تابعوا من خلال الفقرات التالية

أولا نحضر بولة صغيرة ونضع فيها الحليب والكركم والحمص البودرة ونقلب حتى تجانس الخليط.

نضيف إلى الخليط الفازلين ونقلب مرة أخرى.

نضع الخلطة على المكان المراد إزالة الشعر منه، ونفردها في اتجاه نمو الشعر.

نترك الوصفة على البشرة حتى تجف تماماً.

ثم نقوم بنزع الخليط في عكس اتجاه نمو شعر الجسم ويتم غسل البشرة بالماء الفاتر.