نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لن تصدق ماذا يحدث لجمسك إذا تناولت حبة طماطم مع زيت الزيتون!!.. فوائد عظيمة يبحث عنها الجميع على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف تحليل علمي جديد قام بتتبع نتائج حوالي 100 دراسة علمية محكمة ركزت على آثار بعض الأطعمة والخضروات على جسم الإنسان.

وركز العلماء والباحثون في جامعة نابولي على العلاقة بين مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأنماط الغذائية، أي أن تحليلهم ركز على الدراسات التي تناولت أطعمة نباتية معينة قد يكون لها تأثير قوي بشكل خاص في التخفيف من خطر الوفاة بسبب أنواع مختلفة من أمراض القلب، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة أبحاث القلب والأوعية الدموية.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

لن تصدق ماذا يحدث لجمسك إذا تناولت حبة طماطم مع زيت الزيتون!!.. فوائد عظيمة يبحث عنها الجميع

5 مأكولات تعوض الانسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بسرعة أذهلت الأطباء

قطرة عسل وزنجبيل مطحون على السرة قبل النوم تصنع المعجزات في جسدك .. شاهد ماذا سيحدث بنفسك النتيجة التي يبحث عنها جميع الشباب

فتاة مراهقة تتألم كثيراً أثناء النوم .. وعندما وضعت كاميرا مراقبة فوقها اكتشفت الصدمة

ماذا سيحدث إذا أضفت حفنة صغيرة من ” السكر والملح “ تحت لسانك قبل النوم؟! شاهد النتيجة المذهلة بنفسك

معجزة ربّانية.. عشبة رخيصة الثمن مفعولها خارق في معالجة ارتفاع الكوليسترول الضار والأورام وتضخُّم الطحّال.. جربها ولن تندم

نوع من الخضروات موجود في كل مطبخ.. يضرب وظائف البنكرياس ويرفع السكر فورا في الدم ونتائجة مدمرة على الانسولين



نقص فيتامين " د " يسبب آلام أسفل الظهر والوركين والحوض والفخذين والقدمين.. إليك مكمل غذائي بسيط يعوض عنك نقص هذا الفيتامين الهام

ضع قطعة من البصل في جواربك قبل النوم وشاهد النتيجة المذهلة بنفسك.. 4 فوائد يبحث عنها الكثير من الناس!

فاكهة تدمر مفعول الأنسوين وترفع نسبة السكر في الدم فورا.. احذرها ولا تتناولها من الآن

علامة في اليد يتجاهلها كثير من الناس وهي مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الهام للجسم

تحذير خطير: وجبة رئيسية يتناولها أغلب الناس يوميا ولا يعرفون أنها ترفع نسبة السكر في الدم وتسبب الإصابة بمرض السكري (تعرف عليها)

عشبة متوفرة بالأسواق بسعر التراب تطرد الغازات وفضلات القولون و تقضي على الانتفاخ وعسر الهضم و سلاح فتاك تعالج البواسير ! ’’ تعرف عليها الآن’’

وداعاً للأنسولين.. زيت هذا النبات على الريق يخفض السكر في الدم بشكل سريع لا تتوقعه

سعودية مطلقة تشتاق لطليقها قبل زواجها من آخر .. ورسالة من طفلتها تقلب حياتها رأسًا على عقب

ورق هذه النبتة تقلل الكوليسترول الضار وتخفض الضغط وتنظم السكر في الدم بشكل حيّر الأطباء والعلماء

طريقة يستخدمها معظم الناس في الاستحمام ولا يدرون أنها قد تسبب ضرر على صحة الدماغ والقلب .. تعرف عليها

وبحسب المصدر وفقا لوكالة” سبو تنيك” الروسية هي أنه عندما يتناول الإنسان كميات أقل من اللحوم ويزيد من تناول الخضراوات ذات الأوراق الخضراء والطماطم، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب ينخفض.

وتعتبر الطماطم غنية بمضادات الأكسدة التي تسمى “اللايكوبين”، والتي ثبت أنها تحسن وظائف الأوعية الدموية وتساعد في الحماية من الأمراض.

وبينت الدراسة أن استبدال الزبدة الغنية بالدهون المشبعة بشيء غني بالدهون الأحادية غير المشبعة مثل زيت الزيتون يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وجد الباحثون في أحد التقييمات أن زيادة استهلاك زيت الزيتون بما لا يزيد عن 5 غرامات (على سبيل المثال، تحتوي الملعقة الكبيرة على 13.3 غرامًا) كان مرتبطًا بانخفاض نسبة حدوث أمراض الشرايين التاجية حوالي 7٪، وانخفاض نسبة حدوث الأمراض القلبية الوعائية حوالي 4٪، وحدت من نسب الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بحوالي 8٪.