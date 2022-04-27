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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نربط البصل في الغالب ببكاء أعيننا أو طهي وجبة لذيذة ، وهذا أمر منطقي ، لأننا نميل إلى استخدام البصل في طعامنا. لكن هل تعلم أنه يمكنك استخدام البصل لأشياء أخرى أيضًا؟ في الواقع ، يمكن أن يكون البصل فعالًا جدًا في مكافحة جميع أنواع الأمراض اليومية.

من كان يعلم أن البصل يمكنه فعل هذا كثيرًا من أجل صحتك!

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ضع قطعة من البصل في جواربك قبل النوم وشاهد النتيجة المذهلة بنفسك.. 4 فوائد يبحث عنها الكثير من الناس!

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بكتيريا

أثبتت العلوم الطبية أن هناك أكثر من 7000 عصب في قدمك على اتصال بجسمك بالكامل. هذا هو السبب في أن وضع البصل في جوربك يمكن أن يفعل المعجزات لأكثر من مجرد قدميك. بمجرد وضع البصل في جوربك ، سوف ينظف جسمك بالكامل. سوف يمتص البكتيريا والجراثيم من جسمك ، ولأن جلد قدميك رقيق جدًا ، يتم امتصاص البكتيريا والمواد الكيميائية الجيدة في دمك بشكل أسرع. بهذه الطريقة ، يقوم البصل أيضًا بتطهير دمك. وكل ذلك وأنت نائم! انتقل إلى الصفحة التالية لمعرفة المزيد عن قدرة البصل على الشفاء.

البرد

على ما يبدو ، فإن وضع بصلة في جوربك قبل الذهاب للنوم يمكن أن يساعدك على التخلص من البرد بشكل أسرع. سيساعدك البصل على الشعور بالتحسن بسبب خصائصه العلاجية المذهلة. يشتهر البصل بامتصاص الروائح وتحسين جودة الهواء. عن طريق وضع بصلة في جوربك قبل النوم ، سوف يمتص البصل البكتيريا وينظف دمك. من المهم استخدام البصل العضوي الذي لم يتم معالجته بالمواد الكيميائية.

تطهير

لهذه الحيلة ، من الضروري استخدام بصل بيولوجي غير رش. إذا لم تفعل ذلك ، فإن المواد الكيميائية الضارة ستدخل الدم وهذا عكس ما تريد تحقيقه. تؤكد الدكتورة لورين فيدر ، طبيبة المعالجة المثلية في لوس أنجلوس ، الولايات المتحدة الأمريكية ، الوظيفة الطبية للبصل. يقال إن الحيلة تساعد في الوقاية من نزلات البرد والتهابات المثانة وأوجاع الأذن وآلام الأسنان ، من بين أمور أخرى. خاصة في الصين ، كان استخدام البصل في الطب شائعًا للغاية لفترة طويلة. بالتأكيد يستحق المحاولة! لذا ، اقطعي بصلة إلى نصفين وضعيها في جوربك مقابل كعبك قبل الذهاب إلى الفراش.