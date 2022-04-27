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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت دراسة حديثة أن تناول طعام واحد يوميا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، بعد ان اعتمد الباحثون على مجموعة من البيانات المتعلقة بالعادات الغذائية لـ 325 ألف شخص من اليابان والصين والولايات المتحدة وأستراليا، حيث تم رصد الاتجاهات الغذائية خلال فترة متابعة لمدة 22 عاما.

و بحسب وكالة سبوتنيك ، كشفت النتائج أن استهلاك 5.6 أونصات من الأرز المطبوخ كان مرتبطا بزيادة خطر الاصابة بمرض السكري بنسبة 11% ، ويعد الأرز غذاء أساسيا لأكثر من نصف سكان العالم ، وقيمت الأبحاث في كلية هارفارد للصحة العامة ما إذا كان الطعام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

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تحذير خطير: وجبة رئيسية يتناولها أغلب الناس يوميا ولا يعرفون أنها ترفع نسبة السكر في الدم وتسبب الإصابة بمرض السكري (تعرف عليها)

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ويحتل الأرز الأبيض مرتبة عالية في مؤشر نسبة السكر في الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر.

هذه النتائج تقف في تناقض صارخ مع اقتراحات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) بأن الأفراد المصابين بداء السكري يجب أن يستمروا في تناول المكرونة والأرز والخبز كمواد أساسية لهم.

ينصح أحيانا باستخدام الأرز البني لمرضى السكري نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

تنصح إيما إلفين، كبيرة المستشارين السريريين في مؤسسة السكري بالمملكة المتحدة، بالتحول إلى الاطعمة الغنية بالألياف مثل الأرز البني والخبز والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والبقول والشوفان والشعير.

وأوضحت: "الألياف تملؤك، وتساعد في الحفاظ على نسبة الجلوكوز في الدم تحت السيطرة وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وكل ذلك يساعد في إنقاص الوزن".

يشار الي ان تقديرات منظمة الصحة العالمية أكدت أن مرض السكري من النوع 2 سيكون سابع أكبر قاتل في العالم بحلول منتصف القرن، وتؤكد الدراسات أنه يمكن الوقاية من هذه الحالة التي تتميز بالعطش الشديد وعدم وضوح الرؤية والتعب بمساعدة عدد من عادات نمط الحياة.