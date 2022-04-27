نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سعودية مطلقة تشتاق لطليقها قبل زواجها من آخر .. ورسالة من طفلتها تقلب حياتها رأسًا على عقب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - بعد مرور نصف عام على طلاقها قررت سيدة سعودية الزواج من رجل آخر، ولكن المفاجأة حدثت قبل أن يتم العقد بسبب فيديو أرسلته طفلتها الصغيرة.

وفي تفاصيل القصة، التي أوردها الكاتب السعودي، علي الزامل، احتدم خلاف بين زوجين بعد 12 عامًا من الزواج، وتطلقا رغم وجود أربعة أولاد وبينهما حياة وعشرة جميلة.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

تحذير خطير: وجبة رئيسية يتناولها أغلب الناس يوميا ولا يعرفون أنها ترفع نسبة السكر في الدم وتسبب الإصابة بمرض السكري (تعرف عليها)

عشبة متوفرة بالأسواق بسعر التراب تطرد الغازات وفضلات القولون و تقضي على الانتفاخ وعسر الهضم و سلاح فتاك تعالج البواسير ! ’’ تعرف عليها الآن’’

وداعاً للأنسولين.. زيت هذا النبات على الريق يخفض السكر في الدم بشكل سريع لا تتوقعه

سعودية مطلقة تشتاق لطليقها قبل زواجها من آخر .. ورسالة من طفلتها تقلب حياتها رأسًا على عقب

ورق هذه النبتة تقلل الكوليسترول الضار وتخفض الضغط وتنظم السكر في الدم بشكل حيّر الأطباء والعلماء

طريقة يستخدمها معظم الناس في الاستحمام ولا يدرون أنها قد تسبب ضرر على صحة الدماغ والقلب .. تعرف عليها

وأضاف الكاتب، أنه بعد مرورستة أشهر على الطلاق، سمع الرجل أن طليقته ستتزوج قريبًا، وإذا به يستعيد ذكرياته الجميلة متصفحًا هاتفه، فانتابه الشوق والحنين، حينما رأى بعض المقاطع والصور والرسائل التي جمعته بها وبأولاده معها في مناسبات متعددة.

وأثناء تصفحه تلك المقاطع والصور، عادت إليه ذكريات الماضي، فأخذ ينادي طفلته ابنة 10 سنوات، قائلًا: ارسلي هذه المقاطع من جوالك لوالدتك، فنفذت الأمر فورًا.

يقول الكاتب: وبعد لحظات من إرسال الصور، بادرت طليقته عن طريق ابنتهما بعبارات كلها حنين وشوق لتلك الأيام واللحظات الجميلة، وتسارعت مبادرات الالتئام لتعود إلى زوجها، وهو ما حدث بالفعل.