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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فوائد الاستحمام عديدة، سواء بالنسبة للصحة الجسدية أو العقلية. ومع ذلك، قد يكون الحصول على نوع معين من الاستحمام ضارا بصحة الدماغ والقلب.



وهناك طرق مختلفة للاستحمام وكل منها يوفر فوائد صحية فريدة. وتشير الأبحاث بشكل متزايد إلى فوائد الاستحمام بالماء البارد، على سبيل المثال.

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طريقة يستخدمها معظم الناس في الاستحمام ولا يدرون أنها قد تسبب ضرر على صحة الدماغ والقلب .. تعرف عليها

ويختار معظم الناس الاستحمام بالبخار الساخن، ويتضمن هذا عادة ترك الماء الساخن يجري، والذي يؤدي بدوره إلى سحب بخار كثيفة يملأ الحمام.

ويوفر البخار مجموعة من الفوائد الصحية، مثل تعزيز الدورة الدموية وتخفيف التوتر ومع ذلك، هناك مخاطر صحية خفية لهذه الطريقة قد يجعلك البخار الناتج عن الاستحمام تشعر بالدوار والدوخة وذلك لأن "استجابة الجسم لارتفاع درجة حرارته هي نقل الدم إلى سطح الجلد ليبرد قبل إعادته إلى الداخل وقد يكون الشعور بالدوار والدوخة علامة منبهة على أن البخار يتسبب في انخفاض ضغط الدم.

كما يمكن أن يتسبب البخار في خفض ضغط الدم، قائلا: "خلال هذه العملية، تتوسع الشرايين، وتصبح أكبر مما كانت عليه في المعتاد، ما يؤدي إلى تدفق الدم بضغط أقل نتيجة لذلك أنه بالإضافة إلى الدوخة أو دوار الرأس، يمكن أن يشير الغثيان أيضا إلى انخفاض ضغط الدم في حين أن هذا قد يبدو حميدا، إلا أن الانخفاض المطول في ضغط الدم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة ووفقا لمؤسسة "مايو كلينك": "يمكن أن يؤدي الانخفاض الحاد في ضغط الدم إلى حرمان جسمك من الأكسجين الكافي لأداء وظائفه، ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالقلب والدماغ".

ما هي الآثار الصحية للاستحمام كل يوم؟

يحافظ الجلد الطبيعي والصحي على طبقة من الزيت وتوازن البكتيريا "الجيدة" والكائنات الحية الدقيقة الأخرى، و"الغسل والدعك يزيلان هذه الخصائص، خاصة إذا كان الماء ساخنا"، ونتيجة لذلك، قد يصبح الجلد جافا أو متهيجا أو مثيرا للحكة، وقد يسمح الجلد الجاف المتشقق للبكتيريا والمواد المسببة للحساسية باختراق الحاجز الذي من المفترض أن يوفره الجلد، ما يسمح بحدوث التهابات الجلد وردود الفعل التحسسية.

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