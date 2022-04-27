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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ننشر لك موضوعات من الموضعات المهمة التي يبحث عنها عدد كبير حيث الكثير منا يحن لذكريات تجمعه بأحبائه الراحلين ويتمنى لو لحظة واحدة تجمعه بهم مره أخرى، ورغم أن هذا الأمر كان مجرد أمنيات فى مخيلتنا، إلا أنه طبق في شكل مختلف وواقعى مع فتاة تدعى شيري بيرجمان، التي امتلأت عيناها بالدموع فور مشاهدتها لوالدها الراحل لأول مرة منذ وفاته المأساوية قبل 8 سنوات.





وفى هذه التجربة المثيرة وبنقرة واحدة على هاتفها، تمكنت فتاه من فلوريدا من رؤية والدها وهو يرمش ويبتسم من خلف الشاشة كما لو كان على قيد الحياة بالأمس فقط، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

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أمريكية تخوض تجربة مثيرة مع ذكاء اصطناعى يبث الحياة فى صور المتوفين

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ما أعاد شيري، حقًا مرة أخرى إلى بكائها، هو أن هذا لم يكن إعادة لفيديو قديم، بل كان هذا شيئًا مختلفًا، ولقد قامت بتحميل صورة لوالدها الراحل على تطبيق جديد يوفر فرصة لتعديل الصور وكأنها تحرك عينها، باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويقوم بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة تبث الحياة في صورعمرها سنوات أو حتى قرون.

ومن خلال التطبيق يتم دمج الوجوه في الصور فوق الرسوم المتحركة لجعل الشخص يبدو كما لو أنه يمشي برأسه ويبتسم وغير ذلك، وصادفت شيري، وهي أم لخمسة أطفال مقيمة في أورلاندو، البرنامج أثناء استخدامها "تيك توك" في مارس الماضى، حيث كان الناس يشاركون مقاطع فيديو تظهر فيها التكنولوجيا صورًا حية لشخصيات تاريخية عاشت قبل عصر الفيديو، مثل ونستون تشرشل أو الملكة فيكتوريا، كما قام آخرون بتحميل ردود أفعالهم بعد استخدام التكنولوجيا لإحياء الأقارب المتوفين رقميًا.