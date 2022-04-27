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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إلى كل ربة منزل لا تعرف طريقة عمل كعك العيد في المنزل وتقوم بشراءه من الخارج، جئنا لك اليوم بطريقة تحضيره بمكونات بسيطة وغير مكلفة وخطوات سهلة ويمكنك عملها في وقت قياسي تمامًا، فالكعك من الأشياء الغير سهلة في عملها تمامًا وقد يواجه الكثير من المشاكل سواء في العجينة وتحضيرها أو عند التحضير وكل هذه المشاكل يمكنك حلّها، وكل هذا توفيرًا عليك المال الذي تنفقينه في شرائه من الخارج حيث أن الشراء يكلف الكثير وخاصة في الفترة الحالية. طريقة عمل كعك العيد في المنزل

مقادير عمل الكعك:- تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: أمريكية تخوض تجربة مثيرة مع ذكاء اصطناعى يبث الحياة فى صور المتوفين كما يجب أن يكون.. كعك العيد الدايب الناعم احلي من الجاهز بالمقادير المضبوطة بديل الإندومي الصحي في البيت وبنفس الطعم.. حافظي على صحة أولادك هواوي تطرح ساعة ذكية مجهزة بميزة تجعلها متفوقة على ساعات آبل وسامسونغ هديه لعرايس العيد.. النشا والخل المقشر الطبيعي السحري للتخلص من السواد البثور السوداء والنمش وتبييض فوري للجسم بأقل تكلفة اعملي بسكويت محشو بالشكولاتة بطعم رائع لكي ولأطفالك في البيت وصفة العيد لإزالة الهالات السوداء وتجاعيد العين والوجه تبييض لن تصدقيه من أول استعمال وصفة سحرية لتنظيف القولون والتخلص من غازات البطن والفضلات والسموم المتراكمة تكثيف الرموش الحواجب في 10 ايام لحواجب قوية وغزيرة لن تصدقي النتيجة كعبك هينور على العيد.. للتخلص من تشققات وخشونة القدمين في دقائق تقشير وتنعيم والحصول على بشره مثل الاطفال لا داعي للفحص الطبي.. حركة بسيطة باليد تكشف عن أمراض القلب .. شاهد الصورة وجرب بنفسك بشرى سارة من الطيران المدني في السعودية بتخفيض أسعار التذاكر بنسبة كبيرة شاهد لحظة تفجير امرأة انتحارية نفسها أمام "معهد صيني" في باكستان ظهور هذه العلامات دليل قوي على نقص فيتامين B12 الضروري لجسمك .. لا تتجاهلها أبدًا استشاري سعودي يكشف أهم أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية بالجسم لا تتناول هذا الجزء من لحم الدجاج مهما كان يعجبك فأضراره خطيرة جداً محمد بن سلمان يحتضن أردوغان الخميس المقبل في أول زيارة نوعية منذ مقتل خاشقجي مشروبات شائعة ترفع نسبة السكر في الدم وتزيد الوزن بشكل خطير (تعرف عليها) كيلو واحد من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من السمن ومثله من الماء الدافئ.

ملعقة سمسم كبيرة.

كلعقة سكر بودرة.

خميرة فورية أو بيرة.

رشة ملح.

خطوات وطريقة التحضير:-

قومي بنخل الدقيق أولًا حيث أن الدقيق يحتوي على الكثير من الحشرات والسوس والأتربة فيجب نخله جيدًا حتى تتخلصي من كل ذلك.

بعد ذلك أضيفي الملح إلى الدقيق المنخول وقلبيه معه وبعدها سخني السمسم على النار حتى يسخن ويقدح قليلًا.

صبي السمنة على الدقيق وقلبي جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها ثم اتركي الخليط يبرد قليلًا.

افركي السمنة والدقيق بيديك واعجنيهم ثم أضيفي الخميرة والسكر والماء إلى الخليط واعجنيهم جيدًا مرة أخرى.

اتركي العجينة تختمر لمدة ساعة كاملة لترتاح ثم ابدئي في تشكيلها بتقسيمها إلى كرات صغيرة من العجين.

يمكنك حشو العجينة بالملبن أو العجونة ونقشها بالمناقيش أو بالأشكال وابدئي في رّصها في صواني الفرن.

ضعي صواني الفرن في الفرن المسبق التسخين وأخرجيها بعد عشر دقائق بعد أن ينضج الكعك وقومي بتقديمه ويمكنك تزيينه بالمكسرات أو السكر البودرة.

نصائح عند عمل كعك العيد

يجب عليك شراء مقادير الكعك من السمنة والدقيق والعجوة والملبن والسمسم من محلات عمل الحلويات نفسها وليس من السوبر ماركت لأن جودتها تكون أعلى ومختلفة بشكل كبير.

وأيضًا يجب اختيار رائحة الكعك والتأكد من أنه تم انتاجها حديثًا وغير منتهية الصلاحية ويجب وضعها بكميات بسيطة حتى لا تؤثر في طعم الكعك.

كما يجب تناسق مقادير المكونات مع بعضها حتى لا تؤثر في قوامها واستخدمي السمن وليس الزبدة في تحضير الكعك.

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