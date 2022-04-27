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صنعاء - ميسرا اسماعيل - «بديل الإندومي الصحي» تتصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن انتاب القلق لدى قلوب الأمهات عقب وفاة إحدى الفتيات، التي لفظت الأنفاس الأخيرة من حياتها وهي في حالة من الإعياء، بعد تناولها «نودلز»، حسبما أوضح الطب الشرعي سبب الوفاة.

بديل الإندومي الصحي

مقادير عمل إندومي صحي وفقًا للشيف فاطمة أبو حاتي، حسبما نشرت عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

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بديل الإندومي الصحي في البيت وبنفس الطعم.. حافظي على صحة أولادك

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- باكيت مكرونة اسباجتي.

- 2 معلقة كبيرة خل.

- صدور دجاج مقطعة.

- جزر شرائح.

- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

- معلقة صغيرة جنزبيل.

- كرمب وجزر شرائح.

- 2 ملعقة صلصة.

- مكعب من مرقة دجاج.

- زيت زيتون.

طريقة تحضير بديل الإندومي



- في صينية على النار، ضع الثوم مع الزنجبيل، ثم ضيفي قطع الدجاج المقطعة ومجففة جيدًز.

- شوحيها على نار متوسطة حتى تتخلصي من الماء، ثم ضعي البصل إلى المكونات.



- قلبي الكونات، وابدأي في وضع شرائح الجزر الصغيرة حتى لا تأخذ وقت في التسوية.

- ضعي الخضار حسب رغبتك، إذ يمكنك وضع المشروم والكرمب وجميع الفيتامينات التي يحتاجها جسم طفلك.

- ضعي مكعب من مرقة الدجاج، بالإضافة إلى ملعقة من الصلصة مع التقليب جيدًا.

- اسكب الخل إلى المكونات، كما يمكنك وضع كاتشب أيضًا.



- احرصي على الحفاظ على ماء المكرونة حتى تستخدميها في تحضير صوص الإندومي.

- احضري المكرونة من على البوتجاز عند النضج.

أضرار تناول الإندومي الجاهز

- يسبب أمراض إلى الجسم، وتظهر على الأطفال خاصًة لضعف المناعة لديهم.

- يعزز ارتفاع ضغط الدم لدى الجسم لاحتواءه على مادة ملح الصوديوم.

- يمكن أن يسبب حساسية وآلام في المعدة للعديد من الأشخاص.

- فقدان التركيز لدى الأطفال.

- مجهول المصدر، لذا يفضل تناول المنتجات الطبيعية التي تجهز في المنزل.

- يساعد على التغيير في دهون الجسم، وبالتالي يحدث زيادة مفرطة في الوزن للكثير من الأشخاص.