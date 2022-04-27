نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هواوي تطرح ساعة ذكية مجهزة بميزة تجعلها متفوقة على ساعات آبل وسامسونغ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - بدأت هواوي بالترويج لساعتها الذكية الجديدة التي ستطلقها قريبا، والتي طوّرت لتكون مميزة عن جميع الساعات الذكية المطروحة حاليا.





ومن المعروف أن العديد من الساعات الذكية المطروحة حاليا تتمتع بحماية ضد الماء وفق معيار ISO22810 وتحمل علامة 5ATM، أي أن مستخدمها يمكنه السباحة وهي على معصمه كما يمكن للساعة الغوص لعمق متر واحد ولمدة 30 دقيقة دون أن تتأثر، لكن هواوي قررت أن تميز ساعتها الجديدة بميزات حماية أكبر من الماء.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

هواوي تطرح ساعة ذكية مجهزة بميزة تجعلها متفوقة على ساعات آبل وسامسونغ

هديه لعرايس العيد.. النشا والخل المقشر الطبيعي السحري للتخلص من السواد البثور السوداء والنمش وتبييض فوري للجسم

بأقل تكلفة اعملي بسكويت محشو بالشكولاتة بطعم رائع لكي ولأطفالك في البيت

وصفة العيد لإزالة الهالات السوداء وتجاعيد العين والوجه تبييض لن تصدقيه من أول استعمال

وصفة سحرية لتنظيف القولون والتخلص من غازات البطن والفضلات والسموم المتراكمة

تكثيف الرموش الحواجب في 10 ايام لحواجب قوية وغزيرة لن تصدقي النتيجة

كعبك هينور على العيد.. للتخلص من تشققات وخشونة القدمين في دقائق تقشير وتنعيم والحصول على بشره مثل الاطفال

لا داعي للفحص الطبي.. حركة بسيطة باليد تكشف عن أمراض القلب .. شاهد الصورة وجرب بنفسك

بشرى سارة من الطيران المدني في السعودية بتخفيض أسعار التذاكر بنسبة كبيرة

شاهد لحظة تفجير امرأة انتحارية نفسها أمام "معهد صيني" في باكستان

ظهور هذه العلامات دليل قوي على نقص فيتامين B12 الضروري لجسمك .. لا تتجاهلها أبدًا

استشاري سعودي يكشف أهم أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية بالجسم

لا تتناول هذا الجزء من لحم الدجاج مهما كان يعجبك فأضراره خطيرة جداً

محمد بن سلمان يحتضن أردوغان الخميس المقبل في أول زيارة نوعية منذ مقتل خاشقجي

مشروبات شائعة ترفع نسبة السكر في الدم وتزيد الوزن بشكل خطير (تعرف عليها)

وتبعا للفيديوهات الترويجية التي نشرتها هواوي مؤخرا فإن ساعة Watch GT 3 Pro ستتمتع بحماية من الماء وفق معايير EN13319، أي أنها ستكون قادرة على العمل تحت الماء على عمق 30 م كما الساعات المخصصة للغواصين.وأشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن الساعة الجديدة اجتازت بنجاح اكثر من 20 اختبارا للتحقق من مقاومة هيكلها للماء، فضلا عن أنها ستحصل على العديد من ميزات الساعات الذكية المتطورة مثل ميزات قياس معدلات النشاط البدني، وميزات قياس معدلات نبض القلب وأكسجة الدم، كما ستجهز ببوصلة إلكترونية وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

ومن المنتظر أن تكشف هواوي عن ساعتها الجديدة خلال مؤتمر خاص في 28 أبريل الجاري وأن تستعرض معها أساور اللياقة البدنية Band 7، وهاتفها الأحدث القابل للطي.