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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد البسكويت المحشو بالشكولاتة من الحلويات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمه بطعم رائع ومختلف حيث يعشق الأطفال هذا النوع من الحلويات، كما يتكون هذا البسكويت من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والزبدة والبيض ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً يمكن تحضيره في وقت قصير، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت محشو بالشكولاتة بطعم مميز ودون

مقادير عمل بسكويت محشو بالشكولاتة

يحتوي البسكويت المحشي بالشكولاتة من عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

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بأقل تكلفة اعملي بسكويت محشو بالشكولاتة بطعم رائع لكي ولأطفالك في البيت

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٢ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الفانيليا.

القليل من الملح.

كوب إلا ربع من الزبدة.

ربع كوب من السكر.

حبة من البيض.

٣ ملاعق كبيرة من الماء البارد.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير بسكويت محشي بالشكولاتة بطريقة ناجحة وبسيطة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر بولة عميقة من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع الفانيليا والبيكنج بودر ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة الباردة وندخلها مع الدقيق باستخدام الأصابع حتى تمتزج المكونات.

ثم بعد ذلك نقوم رشة من الملح وربع كوب من السكر الناعم ونستمر بالخلط.

بعد ذلك نقوم بإضافة حبة من البيض مع ثلاث ملاعق من الماء البارد مع الاستمرار بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة.

نقوم بتغطية العجين بكيس وندخلها الثلاجة لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة.

بعد ذلك نخرج العجين من الثلاجة ونفردها على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام النشابة.

ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع الأطراف ومساواة العجين، ثم نقوم بتقطيعه إلى ٥ أجزاء بشكل طولي.

بعد ذلك نضع الشكولاتة بشكل طولي بعرض العجين ونلفه على شكل رول.

ثم بعد ذلك نقوم بتقطيعه إلى قطع متساوية، ثم نرصه على صينية مفروشة بورق الزبدة وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتى تنضج لمدة ٢٠ دقيقة.

بعد ذلك نخرجه من الفرن مع رشة بالسكر الناعم ونضعه على طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم.

وبهذا نكون قد قدمنا أحلى بسكويت محشي بالشكولاتة لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.