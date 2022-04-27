تقطيع الكرنب بسرعه الصاروخ في دقائق بدون تعب هتقطعي اكبر كمية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تتساءل بعض الفتيات الجديدة في عالم الطبخ أو المتزوجات حديثًا عن طريقة تقطيع الكرنب بعد السلق أو قبله، فمن أكثر الأطعمة التي نحبها جميع وخاصة في مطابخنا المصرية هي المحشي بكل أنواعه، فهناك محشي الكرنب وورق العنب والكوسة والباذنجان وغيره من الأنواع الغير شائعة أيضًا، ولكن من أكثر المشاكل التي تواجهها ربات البيوت في تحضير المحشي هي أنه يتم ثقب المحشي أثناء التكوير وسلق محشي الكرنب أكثر من اللازم بسبب الجهل بالمدة اللازمة لسلقه.

طريقة تقطيع الكرنب بعد السلق

المقادير:-

كرنبة حجمها مناسب.

ملعقة من الملح والكمون صغيرة.

قدر معدني مناسب لحجم الكرنبة.

ماء دافئ.

مصفاة.

طريقة التحضير:-

قومي بوضع الماء في القدر المعدني وضعي بداخل الملح والكمون وقلبيهم ثم ضعي القدر على النار حتى يغلي الماء تمامًا.

اغسلي الكرنبة جيدًا ثم قومي بقطع رأس الكرنبة ثم قومي بوضعها داخل الماء المغلي واتركيها لمدة عشر دقائق حتى تصبح طرية قليلًا ولكن ليست أكثر من اللازم.

عند وضع الكرنبة يجب وضعها مقلوبة أي مكان الرأس في الأسفل ثم قومي بالضغط عليها في الحلة حتى تتغطى تمامًا بالماء.

يمكنك اختبار مدى نضج الكرنبة بوضع شوكة عليها فإذا كانت طرية قليلًا قومي برفع القدر من على النار.

ثم قومي بتصفية الكرنبة بالمصفاة.

اغسلي الكرنبة مرة أخرى بالماء البارد واتركيها تبرد.

وبعد أن تبرد ابدئي في تقسيمها إلى أربعة أقسام وقطعي كل قسم إلى قطع مستطيلة متوسطة الحجم أو مربعة.

جهزي حشوة الكرنب ثم قومي بوضعها على قطع الكرنب ولفيها بطريقة معينة للف الكرنب بدون أي يتفكك بعد نضج الأرز بداخله.

طريقة سلق الكرنب بدون ماء

قومي بتقسيم الكرنبة إلى خمسة أجزاء متساوية ثم قومي بوضع كل الأجزاء في الفريزر حتى تصبح متجمدة تمامًا.

أخرجيها من الفريزر واتركيها حتى يذوب الثلج من عليها ويصبح قوام الكرنبة طري قليلًا وقومي بتقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم.

ثم ابدئي في حشوها ولفّها وبعد ذلك قومي برّص أصابع الكرنب في حلة مناسبة وضعيها على النار حتى تنضج ثم قومي بتقديمه.

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