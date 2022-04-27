تفاصيل قرار تقديم إجازة الطلاب في السعودية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كان من المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر للطلاب في المملكة العربية السعودية من الخامس والعشرين من أبريل وهو الرابع والعشرين من رمضان وذلك حتى نهاية عيد الفطر، ولكن مؤخرًا أعلن خادم الحرمين الشريفين عن تقديم موعد الإجازة ومدها لتكون بدايةً من العشرين من شهر رمضان وهو يوم الخميس السابق وهو الواحد والعشرين من شهر أبريل، وتم تعميم هذا القرار لطلاب المراحل التعليمية المختلفة سواء ما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي.

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تقديم إجازة عيد الفطر للطلاب

في التاسع والعشرين من أبريل الماضي تم انعقاد جلسة بين مجلس الوزراء وكذلك خادم الحرمين وتم مناقشة العديد من النقاط والأمور الهامة بها ومن ضمن تلك النقاط هي مد وتقديم إجازة عيد الفطر للطلاب في السعودية وذلك بعد الكثير من المطالبات التي تم تقديمها من قبل أولياء الأمور والمعلمين والطلاب لكي يتمكنوا من الاستمتاع قدر المستطاع بالإجازة والراحة لفترة أطول.

وقد أجاب خادم الحرمين الشريفين طلباتهم وتم تقديم الإجازة لتصبح من العشرين من شهر رمضان الماضي بعدما كانت في الرابع والعشرين من رمضان الماضي وبهذا سعد الطلاب وذويهم كثيرًا بمد الإجازة وبقدرتهم على الراحة لفترة أطول والاستمتاع مع ذويهم بالإجازة وكذلك بالنسبة للمعلمين والمنتمين إلى القطاع التعليمي.

مدة إجازة عيد الفطر بالسعودية

قُدمت الكثير من المطالب من المعلمين والطلاب وأوليائهم بتقديم إجازة عيد الفطر لجميع المراحل التعليمية لهذا تم النظر في هذا الشأن ووافق خادم الحرمين على تلبية ذلك الطلب، وبذلك صارت مدة إجازة عيد الفطر ستة عشر يومًا بعدما كانت ثلاثة عشر يومًا فقط، على أن يعود الطلاب مرة أخرى بعد نهاية عيد الفطر في السابع من شوال وهو الثامن من شهر مايو وهو الموعد المحدد مسبقًا لعودة الطلاب ولم يتم تغييره.

اختبارات الفصل الدراسي الثالث

وبعد عودة الطلاب مرة أخرى لاستكمال الدراسة تتبقى لهم اختبارات الفصل الثالث الدراسي فقط لانتهاء العام الدراسي وقد تقرر أن تبدأ في العشرين من ذي القعدة ومدتها عشرة أيام كاملة لكي تنتهي في الأول من شهر ذي الحجة.