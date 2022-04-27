كم تقسيط الايفون في جرير وأبرز مميزات الخدمة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كم تقسيط الايفون في جرير وبالأخص في حال كان يرغب العميل بالحصول على تقسيط جرير ايفون 13 أو أقساط جرير ايفون 13 برو ماكس في المملكة العربية السعودية، فقد كان لدى المكتبة الحرص على تقديم أفضل ما لديها عملائها من جميع الشرائح وخصوصًا في ضوء تقسيط الجوالات لهذا أطلقت ايفون 13 جرير كم سعره ووفرت عليه خصومات عديدة ثم طرحت شروط أخذ جوال أقساط من جرير السعودية.

كم تقسيط الايفون في جرير

هناك مجموعة من الخطوات من خلالها يمكن معرفة قيمة تقسيط المشتريات عن طريق مكتبة جرير وذلك قبل إجراءات الحصول على الموافقة، فأما عن كم تقسيط الايفون في جرير فهو يعتمد على إصداره وذلك كما يلي:

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ضمان ابل ايفون 13 برو ماكس يصل إلى عامين من خلال مكتبة جرير السعودية، وسعره الكاش 7499 ريال سعودي شاملة للضريبة، ويمكن تقسيطه عن طريق نظام تقسيط المشتريات وسداد قيمة شهرية لفترة ثلاث سنوات قيمتها 348 ريال سعودي ومساحة التخزين 1 تيرا بايت.

فيما جاب ابل ايفون 13 برو حجم التخزين الداخلي للجوال الذي يعمل بالجيل الخامس هو 128 جيجا بايت، وعند تقسيطه ستقوم بسداد 213 ريال سعودي على مدار ثلاث سنوات، وذلك يرجع إلى أن إجمالي السعر يبلغ جوالي 4599 ريال سعودي.

ووفرت المكتبة أيضًا خصومات وعروض على ابل ايفون 13 ميني الجديد بسعة تخزين 256 جيجا بايت، إذ أن سعره بالكاش 3579 ريال سعودي وفي التقسيط يمكن دفع قيمة شهريًا تصل إلى 166 ريال سعودي لفترة ثلاث سنوات.

مميزات تقسيط جرير ايفون 13

دعت المكتبة إلى معرفة كافة المميزات التي توافرها بالاشتراك مع كوارا للتمويل من أجل تقديم خدمة التقسيط إلى عملائها في إطار رغبتها في التسهيلات المتعددة لهم، وهذه المميزات تبدأ بالحصول على الموافقة الفورية دون تعقيدات المؤسسات الحكومية والتي تشترط تقديم العديد من الوثائق والمستندات.

كما أن قيمة التمويل هي ثلاثين ألف ريال سعودي، وتُسدد هذه القيمة الإجمالية في حال الحصول عليها في فترة لا تزيد عن الثلاث سنوات إلى جانب كونها متوافقة مع الأحكام الإسلامية والضوابط أيضًا، ويمكن أيضًا استلام قيمة التمويل بعد تقديم كافة الوثائق المطلوبة وبدون الكفيل.