وصفة سحرية لتنظيف القولون والتخلص من غازات البطن والفضلات والسموم المتراكمة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - غازات البطن ناتج طبيعي عن عملية الهضم التي تتم في الجسم فهي تحدث لكافة الأشخاص، ولكن هناك بعض الحالات التي يزداد الأمر فيها وتكون مصدر إزعاج بشكل كبير، وسبب زيادة معدل غازات البطن يرجع لوجود مشاكل في القولون والمعدة ويمكن التخلص منها بعدة وصفات طبيعية تساعد في تنظيف القولون.

طريقة تنظيف القولون من الغازات

هناك الكثير من الطرق الفعالة التي يجب اتباعها عند تنظيف القولون والقضاء على الغازات، ومن ضمن هذه الطرق نجد:

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شرب شاي الأعشاب

للأعشاب خصائص فعالة في طرد غازات البطن ومن أبرز تلك الأعشاب: زنجبيل، يانسون، كمون، ريحان، شبت.

ومن ضمن أكثر الأعشاب فاعلية في تنظيف القولون نجد:

الزنجبيل

يتميز الزنجبيل بأنه يُسرع إتمام عملية الهضم في الجسم، وهذا يعزز سرعة حركة غازات البطن.

البابونج

للبابونج دور في ترييح عضلات الجهاز الهضمي وهذا ينتج عن تحسين الهضم وتنظيف القولون من الغازات.

تناول الكركم

يحتوي كركم الطعام على مادة فعالة لها دور في الحد من الأعراض المزعجة التي تحدث في الجهاز الهضمي وأشهرها وجود الغازات وتراكمها وهذه المادة هي ( الكركمين )، وهذا يكون:

من خلال تحفيز المرارة لإنتاج العصارة الصفراء التي تعزز الحركة الطبيعية للأمعاء.

تناول بذور الكمون

بذور الكمون تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وكذلك مضادات أكسدة تساعد الجسم في التخلص من الغازات.

ينصح باحتواء الغذاء اليومي على بذور الكمون لضمان تنظيف القولون جيدًا من الغازات.

الوقاية من تكوّن الغازات

يمكن التخلص على مشكلة وجود الغازات عن طريق اتباع طرق الوقاية من تكونها في البداية، ومن ضمن الطرق نجد:

التقليل من تناول بعض الأطعمة

توجد كثير من الأطعمة التي تعزز تكون ووجود غازات البطن، ومن ضمنها: البصل، البروكلي، أنواع معينة من الفاكهة.

التقليل من الأطعمة الدهنية

حيث نجد أن تناول الطعام الدهني بشكل كبير ومتكرر يعيق ذلك معدل عملية الهضم الذي يؤدي بدوره لتكون غازات البطن، ولهذا ينصح بالحد من تناول الأطعمة الدهن

التوقف عن تناول الألياف بشكل مؤقت

وهذا لأن عدد من الأطعمة الغنية بالألياف قد تكون سبب في إنتاج غازات البطن، ولذلك فإن التوقف عن تناولها لوقت طويل يفيد ذلك في معدل تكون الغازات.