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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، عن اختبار جديد يمكن اجراءه في المنزل بحركة بسيطة عن طريق إصبع الإبهام في كف اليد، ولكنه يكشف عن اضطرابات القلب بدون أشعة.

وقالت الصحيفة البريطانية، أن هذا الفحص لا يتطلب سوى القيام بحركتين بسيطتين، وعندئذ، تظهر النتيجة، ويمكن للشخص أن يطمئن، أو أن يجد نفسه في حاجة إلى ارتياد المستشفى من أجل إجراء فحوص أكثر دقة.

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لا داعي للفحص الطبي.. حركة بسيطة باليد تكشف عن أمراض القلب .. شاهد الصورة وجرب بنفسك

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أكثر الناس لا يعلمون أن هذه العلامات على الوجه مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الضروري للجسم

– الخطوة الأولى هي أن تقوم ببسط يدك كاملة أمامك، على أن تكون راحة اليد مقابلة لوجهك.

– الخطوة الثانية هي إدارة الإبهام إلى داخل راحة اليد، وحينها، انظر المدى الأقصى الذي وصل إليه الأصبع، لأن هذه النقطة هي المؤشر.

– في حال وصل الإبهام إلى منتصف راحة اليد فقط، فذاك معناه أن صحة القلب عادية وليس فيها ما يدعو إلى القلق.

– أما إذا وصل الإبهام إلى أقصى نقطة، أي نهاية راحة اليد، فإن ذلك يعني وجود مخاطر على مستوى صحة القلب.

– وعندما يكون الشخص قادرا على تحريك الإبهام، إلى نقطة بعيدة في راحة اليد، فإن ذلك ينبه إلى وجود ارتخاء في نسيج وعضلات الجسم.

ويقول الخبراء إن هذا الارتخاء يشكل مؤشرا على عدد من الاضطرابات في الجسم، بما في ذلك مشاكل الشريان الأبهر وهو أكبر شريان في جسم الإنسان لأنه يمتد من القلب إلى المعدة.