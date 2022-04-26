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صنعاء - ميسرا اسماعيل - خفضت شركات الطيران الداخلية في السعودية أسعار تذاكرها بصورة وصلت نحو 45% من أسعارها السابقة، بعد توجيه الهيئة العامة للطيران المدني في الساعات الأولى من فجر اليوم (الثلاثاء)، بمراجعة هيكل تسعير النقل الجوي وزيادة السعة المقعدية وعدد الرحلات، بهدف ضمان توفير أسعار مناسبة للمسافرين.

وجاء ذلك بعدما سجلت تذاكر الطيران الجوي الداخلي للمملكة ارتفاعا عاليا في الأسعار تعادل أسعار التذاكر الدولية.

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بشرى سارة من الطيران المدني في السعودية بتخفيض أسعار التذاكر بنسبة كبيرة

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وكانت أسعار الخطوط السعودية الجديدة وعلى الرحلات الداخلية انخفضت بشكل كبير قبل مغرب اليوم الثلاثاء.

وفي مقارنة رحلة الرياض جدة: كانت الضيافة المميزة: 1316 تنخفض إلى 833، أيضاً الحجز المبكر يبداً من 270 ريالا فقط بدلاً من 830 ريالا وفقاً لـ"عكاظ" .