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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إذا كنت تعاني من نقص فيتامين B12، فستظهر لديك العديد من المشكلات الصحية، والتي عليك الحذر منها، حتى لا تتفاقم، حيث كشفت صحيفة “إكسبريس”، أن نقص فيتامين B12، يتسبب في العديد من المشكلات الصحية التي قد تكون خطيرة إذا تركت من دون علاج.

وبجانب خفقان القلب، أشارت الصحيفة إلى أن نقص فيتامين B12 له علامات أخرى مثل: التعب، والخمول، والشعور بالإغماء، وطنين الأذن، وفقدان الشهية وفقدان الوزن.

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ظهور هذه العلامات دليل قوي على نقص فيتامين B12 الضروري لجسمك .. لا تتجاهلها أبدًا

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أكثر الناس لا يعلمون أن هذه العلامات على الوجه مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الضروري للجسم

كما أشارت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين ينتابهم الصداع وشحوب الجلد وضيق التنفس.

وذكرت الصحيفة أن من العلامات الأخرى على نقص الفيتامين، تراجع القدرات العقلية، مثل الذاكرة والفهم، بجانب اضطراب حاسة التذوق وضعف العضلات والإسهال، والسبب الأكثر شيوعاً لنقص فيتامين B12 هو حالة تسمى فقر الدم الخبيث.