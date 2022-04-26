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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت تقارير إعلامية اليوم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية الخميس القادم والاجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني نقلا عن ثلاثة مصادر تركية -لم يسمها- قولها إن الزيارة مقررة يوم الخميس، “لكن مسائل الجدولة قد تؤخرها إلى الشهر المقبل”.

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محمد بن سلمان يحتضن أردوغان الخميس المقبل في أول زيارة نوعية منذ مقتل خاشقجي

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بدورها نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مصدرين -لم تسمهما- أن أردوغان يعتزم زيارة السعودية بعد يومين والاجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

في وقتٍ سابقٍ هذا الشهر، قالت وسائل إعلام تركية إن الرئيس أردوغان سيزور السعودية بداية الشهر المقبل، وسيؤدي صلاة العيد في مكة المكرمة بجانب الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

وشهدت العلاقات التركية السعودية توترا خلال السنوات الماضية بسبب قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في أكتوبر من العام 2018.

وفي الآونة الأخيرة طرأت متغيرات إيجابية متقدمة على العلاقة بين تركيا والسعودية وفي هذا السياق أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس أردوغان أن أنقرة تحترم قرارات القضاء في السعودية بشأن الأحكام الصادرة بحق قتلة خاشقجي.

كما أعلنت النيابة العامة التركية إحالة قضية محاكمة الأشخاص الـ26 المتهمين بقتل خاشقجي إلى السلطات القضائية السعودية.

وبحسب موقع “ميدل إيست آي” لبت تركيا أحد المطالب السعودية الرئيسية في إصلاح العلاقات في وقت سابق من الشهر الجاري بقرارها نقل ملف محاكمة خاشقجي إلى السعودية.

وجاء بالتزامن من إعلان وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، عن خطوات مهمة لتطبيع العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية.

وقال جاويش أوغلو خلال لقاء تلفزيوني إنه بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطبيع العلاقات بين البلدين” لافتا إلى “التعاون القضائي بين البلدين”.