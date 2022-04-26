أكثر الناس لا يعلمون أن هذه العلامات على الوجه مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الضروري للجسم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نقص فيتامين ب 12 شائع للغاية ، وغالبًا ما تكون الأعراض غير موصوفة. على هذا النحو ، قد لا يجد الكثيرون ارتباطًا بأعراض غير عادية أو أمراض صحية مع نقص فيتامين ب 12. يمكن أن تشير البقع الداكنة أو البنية على الوجه أو الذراعين أو الساقين إلى أن جسمك في حاجة ماسة إلى فيتامين مهم.

يعتبر فيتامين ب 12 مكونًا مهمًا للتشغيل الصحي للجسم ، حيث إنه ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء. يمكن أن تتطور علامات النقص ببطء شديد ويمكن أن تؤثر على مجموعة من أجزاء الجسم. يمكن للجلد أن يقدم بعض الأدلة على حالتك الصحية بما في ذلك ما إذا كنت تفتقر إلى الفيتامين الأساسي.

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حللت دراسة نشرت في المكتبة الوطنية للطب الآفات الجلدية المرتبطة بنقص فيتامين ب 12.

"المظاهر الجلدية المرتبطة بنقص فيتامين ب 12 هي فرط تصبغ الجلد ، البهاق ، التهاب الفم الزاوي ، وتغيرات الشعر.

غالبًا ما يتم التغاضي عن تشخيص نقص فيتامين ب 12 في مراحله المبكرة لأن هذه العلامات ليست خاصة بنقص فيتامين ب 12 وحده.

"في تقرير الحالة هذا ، نقدم حدوث نقص فيتامين ب 12 حيث كانت الآفات الجلدية هي العلامات السريرية الوحيدة.

"أحد المرضى تعرض لتورط متعدد الأجهزة مع كون الآفات الجلدية المخاطية هي الدليل الوحيد للتشخيص المبكر لنقص فيتامين ب 12."

خلصت الدراسة إلى أن الآفات الجلدية غير المبررة والتي لا تحل قد تكون علامة حمراء لنقص فيتامين ب 12.

في دراسة أخرى نشرت في MD Edge ، تم التحقيق في فرط التصبغ كونه علامة على نقص فيتامين B12.

درس الدكتور أشيش أغاروال وزملاؤه من معهد التعليم الطبي والبحوث في شانديغار بالهند نقص فيتامين ب 12 الذي يسبب فرط تصبغ الجلد والشلل الجزئي.

نظرت الدراسة إلى صبي يبلغ من العمر 6 سنوات كان يتمتع بصحة جيدة في السابق ، وتعرضت يديه وقدميه بلون داكن على مدار أربعة أشهر.

بدأ الطفل بأخذ حقن يومية من فيتامين ب 12 تليها حقنة أسبوعية لمدة شهر.

في المتابعة التي استمرت أربعة أشهر ، كان الصبي بدون أعراض مع عكس فرط تصبغ.

استنتج الدكتور أغاروال وزملاؤه أن سواد الجلد هو دليل مهم نحو المظاهر الدموية والعصبية الكامنة وراء نقص فيتامين ب 12.

ما هو فرط التصبغ؟

فرط التصبغ هو حالة شائعة حيث تصبح بقع الجلد أغمق في اللون من الجلد الطبيعي المحيط.

يحدث هذا اللون الداكن عندما يكون فائض الميلانين ، الصبغة البنية التي تنتج لون البشرة الطبيعي ، تكوّن ترسبات في الجلد.

يحدث فرط التصبغ عندما ينتج الجلد المزيد من الميلانين ، الصبغة التي تعطي البشرة لونها ، كما أوضحت ميديكال نيوز توداي.

وتابع الموقع الصحي: “هذا يمكن أن يجعل البقع أو البقع الجلدية تبدو أغمق من المناطق المحيطة.

"فرط التصبغ هو حالة جلدية شائعة. إنه يؤثر على الناس من جميع أنواع البشرة ".

أفضل المصادر الغذائية لفيتامين ب 12 تشمل المنتجات الحيوانية وبعض حبوب الإفطار المدعمة.

يحتاج جميع البالغين إلى حوالي 1.5 ميكروغرام من فيتامين ب 12 كل يوم.

يجب أن يتمكن معظم الأشخاص الذين يتناولون منتجات اللحوم من الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 في نظامهم الغذائي.

حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا قد يتعرضون لخطر النقص.

المصدر: إكسبريس