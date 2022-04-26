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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إذا كنت ترغب في تجنب الإصابة بأمراض القلب ، فإن الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة يعد مكانًا رائعًا للبدء. على الرغم من أن ارتفاع الكوليسترول عادة ما يكون بدون أعراض ، فإن "التغيير" الخفيف على وجهك يمكن أن يكون علامة منبهة.

يحدث ارتفاع الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم. يؤدي إغراق الجسم بالكوليسترول إلى زيادة خطر حدوث انسداد في الشرايين. يمكن أن تؤدي هذه المضاعفات إلى نوبة قلبية ومشاكل أخرى متعلقة بالقلب والأوعية الدموية.

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أكثر الناس لا يعلمون أن هذه العلامات على الوجه مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الضروري للجسم

احذر وانتبه جيدًأ.. علامة في وجهك تدل على ارتفاع حاد لمستويات الكوليسترول الضار في الدم

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لذلك فإن الحفاظ على مستويات الكوليسترول في نطاق صحي أمر بالغ الأهمية.

بسبب عدم وجود أعراض ، هناك حاجة لفحص الدم لتأكيد ارتفاع الكوليسترول في الدم.



ومع ذلك ، يمكن للجسم أحيانًا التخلص من علامات التحذير المحسوسة ، والتي يمكن أن يظهر بعضها في عينيك.

يمكن رصد علامة منبهة واحدة في قرنيتك - هيكل واضح على شكل قبة أمام قزحية العين.

وفقًا لهيئة الصحة Allegro Optical ، "ربما تكون قد لاحظت حلقة بيضاء حول الحافة الخارجية للقرنية ، لكن تغير اللون قد يظهر أيضًا كما لو أن قزحية عينك بها بعض التغير في اللون".

يتابع الجسم الصحي: "هذه الحلقة البيضاء تسمى القوس وقد تظهر دون وجود نسبة عالية من الكولسترول".

كما يشرح Allegro Optical ، يمكن أن يظهر القوس كجزء من عملية الشيخوخة الطبيعية للعين ، ولكن يمكن لأي شخص ، بغض النظر عن عمره ، أن يصاب بقوس من مستويات الكوليسترول المرتفعة.

"أثناء اختبار العين ، سيقوم أخصائيو البصريات لدينا بدراسة السطح الأمامي للعين بما في ذلك القرنية."

من المهم ملاحظة أن المؤشر الأكثر موثوقية لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم هو إجراء فحص الدم.

"قد يقترح طبيبك إجراء اختبار إذا كانوا يعتقدون أن مستوى الكوليسترول لديك يمكن أن يكون مرتفعًا ،" توضح NHS .

وفقًا للهيئة الصحية ، قد يكون هذا بسبب عمرك أو وزنك أو حالة أخرى لديك (مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري).

إذا تم تأكيد ارتفاع الكوليسترول ، فعادة ما يُطلب منك إصلاح نمط حياتك لخفض مستوياته.

هناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي ، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضًا.

إن تقليل الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة طريقة رائعة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم ، كما تقول جمعية الكوليسترول الخيرية القلب في المملكة المتحدة.

تحتوي العديد من الأطعمة على الدهون المشبعة ، وخاصة الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والزبدة ومنتجات الألبان والأطعمة المصنوعة منها مثل الكعك والبسكويت.

توجد أيضًا في بعض الأطعمة النباتية بما في ذلك زيت جوز الهند وزيت النخيل.

بدلاً من ذلك ، يجب عليك اختيار دهون وزيوت نباتية ، والأسماك الزيتية ، والمكسرات والبذور ، كما تنصح Heart UK.

"عندما تتسوق ، تحقق من ملصقات المنتجات لمعرفة مقدار الدهون التي تحتويها ومقدار ما ستضيفه إلى الحد الأقصى اليومي" ، كما يقول الجسم الصحي.

"انظر إلى إجمالي الدهون والدهون المشبعة. قد تتم كتابة الدهون المشبعة على أنها" دهون مشبعة "أو" مشبعة ".

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اختر الأطعمة التي تحتوي على نسبة أكبر من الدهون غير المشبعة

اختر الأطعمة المصنفة باللون الأخضر أو ​​الكهرماني لأنها تحتوي على دهون مشبعة

قد تكون بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون مثل الأسماك الزيتية والمكسرات والزيوت والأطعمة القابلة للدهن حمراء بسبب الدهون المشبعة. هذا جيد لأن هذه الأطعمة تحتوي على نسبة أعلى من الدهون الصحية غير المشبعة

لكل 100 جرام من الطعام - قليل الدسم 3 جرام أو أقل والدهون المشبعة المنخفضة 1.5 جرام أو أقل

لكل 100 جرام من الطعام - نسبة الدهون عالية 17.5 جرام أو أكثر والدهون المشبعة 5 جرام أو أكثر.

المصدر: إكسبريس