نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 5 علامات في البول تدل على تلف سكر الدم .. لا تتجاهلها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل -

تشكل مستويات السكر المرتفعة في الدم تهديدًا دائمًا إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2. يمكن أن تتسبب الآثار المدمرة لمستويات السكر في الدم غير المنضبطة في حدوث خلل وظيفي في المثانة - وهنا خمس علامات منبهة أن هذا يحدث لك.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

5 علامات في البول تدل على تلف سكر الدم .. لا تتجاهلها

علامة في العين يظنها الناس عادية ولكنها مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الهام للجسم

عصير أحمر.. معجزة ربانية وفوائد صحية لا تحصى اهمها يطرد الكوليسترول الضار ومفيد لعضلة القلب (تعرف عليه)

خضروات مدمرة ترفع نسبة السكر في الدم فوراً .. ابتعد عنها من الآن

فاكهة تعوض الأنسولين الضروري وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل مذهل حير العلماء.. تعرف عليها الآن ولا تتردد

غالبًا ما تكون مشاكل المثانة ضحية لارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار.

"يمكن أن يحدث هذا بسبب المثانة العصبية ، والتي تنتج عن تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي) الذي يمكن أن يحدث إذا لم يتم شراء مستويات السكر في الدم تحت السيطرة ،" يوضح مجتمع المثانة والأمعاء الصحي.

المثانة العصبية هو الاسم الذي يطلق على عدد من حالات المسالك البولية لدى الأشخاص الذين يفتقرون إلى التحكم في المثانة بسبب مشكلة في الدماغ أو النخاع الشوكي أو الأعصاب.



وفقًا لمجتمع المثانة والأمعاء ، تشمل أعراض المثانة العصبية ما يلي:

تكرر

احتباس البول (عدم القدرة على إفراغ المثانة بالكامل)

فرط نشاط المثانة (OAB)

الاستعجال

سلس البول الزائد

وفقًا للهيئة الصحية ، قد يعاني الأشخاص أيضًا من التبول الليلي - الحاجة إلى التبول أكثر من مرة أثناء الليل والتي يمكن أن تكون علامة على مستويات السكر في الدم غير المنضبطة أو التهاب المسالك البولية.

"يمكن أن يحدث الإمساك والإسهال أيضًا ويمكن أن يكونا بسبب بعض الأدوية المستخدمة للسيطرة عليه."

كيف تجاوب

يجب أن ترى طبيبًا عامًا إذا كان لديك أي من أعراض مرض السكري من النوع 2 أو كنت قلقًا من احتمال تعرضك لخطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، كما تنصح NHS.

"ستحتاج إلى فحص الدم ، والذي قد تضطر إلى الذهاب إلى المركز الصحي المحلي الخاص بك إذا لم يكن من الممكن إجراؤه في عيادة الممارس العام ،" يوضح الجسم الصحي.

من المهم أيضًا الاستجابة للأعراض بمجرد ظهورها.

كما تشير NHS ، فإن العلاج المبكر يقلل من خطر تعرضك لمشاكل صحية أخرى ، مثل أمراض القلب .

ماذا حدث بعد ذلك

بعد التشخيص الرسمي لمرض السكري من النوع 2 ، سيُطلب منك عادةً التحكم في مستويات السكر في الدم.

يمكن أن تساعد التعديلات البسيطة على نمط الحياة ، مثل شرب الماء ، في استقرار مستويات السكر في الدم.

يوضح موقع Diabetes.co.uk : "عندما ترتفع مستويات السكر في الدم ، سيحاول جسمك طرد السكر الزائد من الدم عبر البول.

"نتيجة لذلك ، سيحتاج جسمك إلى المزيد من السوائل لإعادة ترطيب نفسه. شرب الماء يمكن أن يساعد الجسم في التخلص من بعض الجلوكوز في الدم."

على الرغم من عدم وجود نظام غذائي محدد لمرض السكري يجب اتباعه ، إلا أن هناك بعض المبادئ العامة التي يجب اتباعها.

وفقًا لمايو كلينك ، من المهم أن تركز نظامك الغذائي على:

جدول منتظم للوجبات والوجبات الخفيفة الصحية

أحجام حصص أصغر

المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف ، مثل الفاكهة والخضروات غير النشوية والحبوب الكاملة

قلة الحبوب المكررة والخضروات النشوية والحلويات

حصص متواضعة من منتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم والأسماك قليلة الدسم

زيوت الطهي الصحية ، مثل زيت الزيتون أو زيت الكانولا

سعرات حرارية أقل.

يمكن أن تساعد التمارين الرياضية ، المهمة لفقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي ، على خفض مستويات السكر في الدم.



يوضح موقع Diabetes UK: "إحدى فوائد أن تكون أكثر نشاطًا هي أنه يمكن أن يزيد من مدى جودة استخدام جسمك للأنسولين لخفض مستويات السكر في الدم لديك".

يستمر الجسم الصحي: "قد يعني هذا أنك بحاجة إلى تعديل جرعتك قبل التمرين أو أثناءه أو بعده ، اعتمادًا على المدة التي تتحرك فيها ونوع النشاط الذي تقوم به.

"من الأفضل التحدث إلى فريق الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على مزيد من المعلومات ، حيث سيتمكنون من إلقاء نظرة على مستويات نشاطك ومساعدتك في إجراء التغييرات الصحيحة على جرعتك."

المصدر: إكسبريس