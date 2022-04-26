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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ذكر موقع "ميديك فوريوم" الطبي أن أعراض نقص الفيتامين B12 قد تتطور ببطء شديد، وتترافق مع دلائل بسيطة لا تثير الانتباه مثل ضعف البصر أو الارتعاش في العين الذي يحدث نتيجة تلف في العصب البصري.

ويشير الأطباء إلى أن السيالة العصبية، التي تنتقل من العين إلى الدماغ، تتعطل بسبب نقص الفيتامين B12، وتُسمّى هذه الحالة بالاعتلال البصري، ويمكن عكسها ومعالجتها بواسطة مكمّلات الفيتامين B12.

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علامة في العين يظنها الناس عادية ولكنها مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الهام للجسم

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ويلفت الأطباء أيضاً إلى أن ليس كل ضعف في البصر سببه نقص الفيتامين B12، حيث يمكن أن يكون السبب إما اعتلالاً في عدسة العين أو الصداع النصفي.

وتحذّر الدراسات من أن ارتعاش أعصاب العين هو من الأعراض المبكرة لنقص الفيتامين B12، حيث يحدث ارتعاش مزعج لا يمكن السيطرة عليه في العين، كما يبدأ الجفن أو أسفل العين مباشرة بالارتعاش.

ويدلّ شحوب الجلد على فقر الدم، وهو من العلامات التحذيرية لنقص الفيتامين B12، بالإضافة إلى فقدان الوزن الواضح، ضيق التنفس، عدم انتظام ضربات القلب، واضطرابات المناعة الذاتية.

ويعالج الأطباء نقص الفيتامين B12 إما بالحقن أو بالأدوية، كما يمكن العثور عليه طبيعياً في مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل: البيض، لحم البقر، الدجاج، الجبن، الزبادي، المحار والأسماك.